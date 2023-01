João Ferreira: “muito satisfeitos com o resultado na nossa 1ª etapa de sempre num Dakar” | AutoSport

A primeira etapa do Dakar Rally colocou à prova os pilotos e o Campeão Nacional Absoluto de Todo-o-Terreno não deixou os créditos por mãos alheias, registando um excelente sexto lugar na etapa inaugural da mais dura maratona TT do Mundo. João Ferreira registou o sexto lugar na etapa e ascendeu onze posições na tabela classificativa, depois de ter sido 17.º no prólogo disputado no último dia de 2022: “hoje foi uma etapa muito difícil, tendo em conta a ordem de partida com que fomos brindados.

Esta situação acaba, por outro lado, por nos permitir evoluir e aprender muito para o futuro na competição. Estamos muito satisfeitos com o resultado nesta que é a nossa primeira etapa de sempre num Dakar”.

Amanhã a caravana terá pela frente 590KM de especial, 431km dos quais cronometrados. Na rota para Al Ula, os pilotos deixam para trás o Sea Camp onde pernoitaram nas últimas noites e iniciam o ‘passeio’ pela Arábia Saudita. A especial terá principalmente pistas fechadas, onde a precisão da direção será recompensada, numa etapa repleta de áreas delicadas com muita pedra. A secção final será disputada entre dunas, com visão para os majestosos templos nabateus no horizonte.