João Ferreira estreia-se no Dakar | AutoSport

João Ferreira vai ter o seu batismo no Dakar ao lado de um dos melhores navegadores que poderia aspirar para essa ‘aventura’, Filipe Palmeiro. Apoiado pela Yamaha X-Raid Supported Team, o jovem piloto luso, Campeão Português e Europeu de TT, vai estrear-se no Dakar, abrindo uma nova porta para o seu curto, mas muito bem sucedido percurso no Todo-o-Terreno.

O piloto luso estará integrado na estrutura oficial da equipa germânica X-Raid, e corre aos comandos de um SSV Yamaha XYZ1000R da categoria T3: “A sensação de embarcar numa aventura como o Dakar é surreal. Lembro-me de em criança assistir ao Dakar na TV e agora ter a oportunidade de participar é indescritível.

No que toca a objetivos, claro que quero continuar a evoluir e como prémio gostava mesmo de estar no pódio final a receber a medalha de participação e conclusão do meu primeiro Dakar.”

Filipe Palmeiro é o parceiro perito. David Monteiro tem partilhado os sucessos recentes com João Ferreira, mas uma prova como o Dakar precisa de alguém com muito experiência no banco do lado direito, ainda mais com um jovem ‘rookie’. Será muito curiosa a prestação de João Ferreira neste Dakar.

Quanto a Filipe Palmeiro, já fez um pouco de tudo no Dakar, inclusivamente numa das novas Toyota Hilux T1+, o que fez o ano passado, mas como todos se recordam, terminou mal: quando eram 15º classificados, uma zona traiçoeira da etapa 4 levou a um grande despiste e ao abandono.

Antes disso, cinco anos com o chileno Boris Garafulic, em que obteve a sua melhor classificação de sempre na prova, oitavo.