João Ferreira e o Prólogo do Dakar: “O prólogo mostrou que o nível competitivo é muito elevado”
O Dakar 2026 já começou e João Ferreira mostrou desde o primeiro quilómetro que estará entre os concorrentes mais competitivos. No prólogo de abertura, realizado nos arredores de Yanbu, João terminou na 12ª posição, a 19 segundos do líder, o sueco Mattias Ekström, reforçando as suas ambições de lutar pelos lugares cimeiros.
“O prólogo trouxe exatamente aquilo que antecipava antes da prova: o nível competitivo é muito elevado. Existem vários pilotos com capacidade para liderar e não vai existir espaço para qualquer desatenção. Foi uma etapa curta e limpa, onde o carro esteve ao nível que gostaríamos e onde conseguimos seguir a linha que tínhamos traçado. Mais do que os tempos o Prólogo serve para percebermos se estamos no ritmo certo”, afirmou João Ferreira que compete pela quarta vez na mais dura maratona de desporto motorizado, desta feita ao volante da Toyota Hilux IMT Evo da Toyota Gazoo Racing South Africa. Ao seu lado está novamente Filipe Palmeiro.
