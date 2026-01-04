João Ferreira e o Dakar: “os jovens pilotos estão a ficar cada vez mais rápidos”

A armada da Toyota destaca-se pela profundidade do seu plantel e pela média de idades de uma festa universitária. Seth Quintero, 23 anos, e Saood Variawa, 20 anos, já conquistaram algumas vitórias de etapa para o construtor japonês na temporada passada.

Desta vez, todos vão lutar por um bom resultado geral, assim como o português João Ferreira, 26 anos, que está muito feliz por ter se juntado ao elenco desta “Toy” Story no meio da temporada: “Antes da corrida começar, todos são candidatos. Os jovens pilotos estão ficando cada vez mais rápidos. Como vimos em Marrocos, estávamos no ritmo dos melhores, não apenas eu.”

João Ferreira não é a única estrela em ascensão com grandes ambições gerais. Depois de conquistar o título na sua estreia no Dakar SSV em 2023, com apenas 19 anos, Eryk Goczał não descarta nada na sua primeira participação na categoria principal. O polaco também escolheu um Hilux T1+ para o seu regresso ao Dakar: “Dou o meu melhor para melhorar a cada corrida. Espero que os próximos dias não sejam exceção. Vou continuar a dar o meu melhor e a acelerar a fundo. Diria que esse é o meu ponto forte!”

Como se costuma dizer, o sangue é mais espesso do que a água, e o prodígio contará com o apoio do pai, Marek, e do tio, Michał (que também venceu etapas de SSV no passado), na sua busca pelo título.