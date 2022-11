João Ferreira confirma presença no Dakar Rally, corre num Yamaha XYZ1000Rby da X-Raid | AutoSport

Depois de uma época fantástica, onde se sagrou Campeão Nacional e Campeão da Europa de Todo-o-Terreno, João Ferreira garantiu hoje a presença no Dakar Rally. Inserido na estrutura oficial da equipa germânica X-Raid, e aos comandos de um Yamaha XYZ1000R da categoria T3, o leiriense cumpre mais um objetivo na sua carreira, a presença na mais dura maratona de Todo-o-Terreno do Mundo.

Navegado pelo experiente Filipe Palmeiro, João Ferreira mostra-se encantado com a oportunidade: “Vou embarcar na maior e mais desafiante experiência da minha vida! Aos comandos de um Yamaha XYZ1000R preparado pela X-Raid, e navegado pelo meu amigo Filipe Palmeiro, vou participar no Dakar Rally 2023! Numa fase onde ainda estou a processar tudo o que aconteceu esta temporada, o surgimento desta oportunidade é de facto o coroar de uma temporada muito positiva e de muita aprendizagem”, começou por destacar o piloto de 23 anos.

A mais dura prova de Todo-o-Terreno do Mundo, disputa-se entre os dias 31 de Dezembro e 15 de Janeiro, marcando o arranque do Campeonato do Mundo de Rally-Raid 2023 e João Ferreira encara esta participação com muita expectativa: “Qualquer piloto que embarca nesta aventura sonha em terminar e nós não seremos diferentes. Este será o nosso principal objetivo, ao qual somamos a vontade de somar experiência para que este participação se repita ao longo dos próximos anos.”

A 45.ª edição da prova organizada pela Amaury Sport Organization (ASO),arranca no dia 31 de dezembro na orla do Mar Vermelho e conta com um total de 14 etapas e um prólogo (15 dias de competição).Serão mais de duas semanas de competição, algo que já não acontece desde 2012, ainda na América do Sul.As etapas serão mais longas (com várias a ultrapassarem os 450 quilómetros de extensão), com um total de cerca de cinco mil quilómetros cronometrados.