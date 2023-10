João Ferreira com a Can Am e South Racing: Marrocos, Dakar de Mundial de TT | AutoSport

João Ferreira deixa a X-Raid nos SSV e liga-se agora à Can-Am e South Racing com que vai competir no próximo Rali de Marrocos sob a bandeira da Can-Am Factory Racing, em preparação para um ataque total ao Campeonato do Mundo de Ralis-Raid (W2RC) da FIA de 2024. E claro, ao Dakar.

O atual campeão da Taça da Europa FIA de Bajas de Todo-o-Terreno vai competir com o mais recente Can-Am Maverick XRS Turbo RR da South Racing na categoria T4 da FIA, depois de ter participado este ano na secção T3 para protótipos ligeiros de todo-o-terreno.

O vencedor da Baja de Itália do ano passado e um dos primeiros classificados em eventos como a Baja da Hungria e a Baja Portalegre 500, vai fazer equipa com o seu amigo e experiente copiloto Filipe Palmeiro, com quem venceu a recente Baja TT Sharish Reguengos Mourão no seu país natal.

Ferreira vai juntar-se à operação da South Racing pela primeira vez no Norte de África, antes de partir para as cinco rondas do W2RC 2024 na Arábia Saudita, Abu Dhabi, Península Ibérica, Argentina e Marrocos.

O Can-Am Maverick X3 é seis vezes vencedor da sua classe no extenuante Rali Dakar e é o mais bem sucedido de todos os side-by-sides que competem no desporto motorizado de todo-o-terreno da FIA.

O Maverick X3 é construído pela Bombardier Recreational Products (BRP) e líder de mercado, é alimentado por um motor Rotax ACE Turbo RR concebido e construído pela Rotax na Áustria.

O diretor-geral da South Racing Can-Am Team, Scott Abraham, afirmou: “É ótimo dar as boas-vindas ao João à família Can-Am e South Racing. Estamos ansiosos pelo nosso primeiro evento em Marrocos e por um calendário emocionante para 2024”.

Para João Ferreira: “Estou muito feliz por me juntar à South Racing e à Can-Am. Nos últimos anos, a equipa tem dominado as classes T3 e T4 e estou ansioso por começar a nossa jornada com a classe T4 para a época de 2024.”