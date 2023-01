João Ferreira brilha na 7ª etapa: “Mais um pódio neste Dakar” | AutoSport

Depois de um segundo lugar na quarta etapa, o Campeão Nacional Absoluto de Todo-o-Terreno, Campeão da Europa de TT e vencedor da Taça Ibérica, João Ferreira, voltou a subir ao pódio numa especial do Dakar Rally 2023. Na sétima etapa da prova organizada pela ASO, o jovem piloto leiriense rodou grande parte da tirada na liderança virtual da especial, acabando, já perto do final de cair para o terceiro lugar, a menos de dois minutos do vencedor e a escassos 15 segundos do segundo lugar: “Mais um pódio neste Dakar! É incrível. Estou mesmo feliz por ter conseguido uma etapa bem conseguida, sem problemas e com um ritmo que me deixa satisfeito. O Filipe Palmeiro, tal como nas restantes etapas, fez um trabalho incrível e isso deixa-me muito mais tranquilo na hora de encarar cada duna. Durante a etapa não temos a noção do ritmo dos nossos adversários e fiquei surpreendido pelo facto de ter rodado bastante tempo na liderança da especial.