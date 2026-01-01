João Ferreira aponta à vitória: “Sabemos que o Dakar nunca é fácil, tudo pode mudar, mas a ambição é clara”

A poucas horas do arranque oficial do Rali Dakar 2026, João Ferreira (Toyota Hilux IMT Evo) parte com ambição reforçada e confiança solidificada pelo trabalho realizado. O piloto de Leiria, de 24 anos, entra na maior prova de todo-o-terreno do mundo determinado a discutir os lugares de topo desde as primeiras etapas, numa quarta participação que marca um passo qualitativo significativo na sua carreira desportiva.

​

“Chegámos a este momento bem preparados,” afirmou João Ferreira, piloto da Toyota Gazoo Racing. “Hoje realizámos o shakedown, que decorreu de forma muito positiva. Serviu para afinar a Toyota Hilux IMT Evo e confirmar que tudo está a funcionar como planeado. O carro esteve irrepreensível e isso dá-nos a confiança necessária para o arranque do Dakar.”

​

Trajetória acelerada: de SSV a T1+

O percurso de João Ferreira no rally-raid é uma narrativa de ascensão deliberada. Estreou-se no Dakar em 2023 como piloto de SSV, alcançando o 37.º lugar na sua categoria. Em 2024, na mesma classe, conquistou o quinto lugar com três vitórias em etapa, consolidando a experiência nas areias sauditas. O salto para a categoria Ultimate (T1+) ocorreu em 2025, quando terminou a oitava posição geral com o Mini X-Raid ao lado do navegador Filipe Palmeiro, um resultado que superou as expectativas iniciais.

​

A oferta de contrato oficial da Toyota Gazoo Racing South Africa, selada no verão de 2025, transformou o projeto de João Ferreira numa estrutura de elite global. Desde então, o piloto e navegador têm acumulado vitórias: venceram a Baja Aragon (à frente de Nasser Al-Attiyah), a bp Ultimate Baja Portalegre 500 por mais de dez minutos, conquistaram duas vitórias em etapa no bp Ultimate Rally Raid Portugal e terminaram em quarto lugar no Rallye du Maroc, comprovando a competitividade da dupla e a sincronia com o carro Toyota.

​

Mudança de filosofia: de etapa a prova

João Ferreira reconhece uma mudança mental estrutural entre a abordagem ao Mini e à Toyota Hilux T1+. Enquanto nos SSV e na categoria Challenger se focava em vitórias de etapa isoladas, a transição para o Ultimate exigiu uma reorientação estratégica: ganhar ralis, não parciais.

“O objetivo é claro: lutar pela vitória,” declarou o piloto leiriense. “já chega de ganhar etapas ou parciais; há que começar a ganhar corridas, e o Dakar é uma delas. Tenho uma equipa com muita experiência, a equipa vencedora, um navegador com grande experiência, e farei tudo para lutar pela vitória do Dakar.”

​

A Toyota Hilux que conduz é o carro que venceu o Dakar 2025 com Yazeed Al-Rajhi, significando que João Ferreira alinha com um protótipo que provou a sua viabilidade na prova mais exigente do planeta. A diferença técnica entre o Mini (dois amortecedores por roda) e a Hilux (um amortecedor por roda) criou inicialmente desafios de adaptação, mas, segundo o piloto, a equipa SVR facilitou uma transição bem-sucedida.

​

Filipe Palmeiro: navegação de 20 edições

Filipe Palmeiro, navegador portalegrense, aborda o Dakar 2026 como a sua vigésima participação na prova. Essa profundidade de experiência coloca-o entre os navegadores mais experientes do pelotão, um fator que João Ferreira destaca como crucial na luta pelos lugares de topo: “Ter um navegador como o Filipe Palmeiro ao meu lado dá-me muito conforto,” afirmou João Ferreira. “A navegação no Dakar tornou-se cada vez mais complicada, com muitas armadilhas. O Filipe tem a capacidade de antecipar, e em 99% das vezes ele está no caminho certo. É um trabalho de equipa que deve ser facilitado pelo piloto.”

​

Filipe Palmeiro afronta o Dakar 2026 com “ambição máxima,” reconhecendo que, apesar de quase duas décadas de participações, a sede de vitória permanece intacta. A dupla partilha uma cumplicidade consolidada ao longo de vários anos de competição, factor diferenciador numa prova onde a comunicação piloto-navegador é determinante.

​

Prólogo em Yanbu: primeiros passos decisivos

O Dakar arranca este sábado (3 de janeiro) com um prólogo de 23 quilómetros cronometrados, entre pequenas colinas e percursos de terra batida. Apesar de não apresentar dificuldades técnicas significativas, exige condução cuidada e precisa — as diferenças mínimas nesta primeira etapa definem a ordem de partida do dia seguinte.

O traçado total do Dakar 2026 compreende aproximadamente 7.994 quilómetros, dos quais 4.880 serão cronometrados ao longo de 13 etapas competitivas. Partida e chegada ocorrem em Yanbu, a mesma zona costeira do Mar Vermelho, com o dia de descanso em Riade a meio da prova.

​

Candidato à história: nenhum português venceu o Dakar

Até agora, nenhum piloto português conseguiu a vitória absoluta no Dakar, em nenhuma categoria. Se João Ferreira e Filipe Palmeiro lograrem o lugar mais alto do pódio final em 2026, farão história. Esta ambição, combinada com o reconhecimento de que “o Dakar nunca é fácil e que tudo pode mudar de um dia para o outro,” mantém a dupla focada numa abordagem de gestão de risco, pneus e esforço físico.

O piloto reconhece ainda a densidade competitiva do pelotão: o vencedor de 2025 (Yazeed Al-Rajhi), o multicampeão espanhol Carlos Sainz e o seis vezes vencedor Nasser Al-Attiyah representam adversários de alto calibre. Contudo, João Ferreira não alinha apenas para “fazer número” no deserto saudita.