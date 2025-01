João Ferreira, a maior esperança portuguesa no Dakar desde Carlos Sousa…

João Ferreira disputa este ano o seu terceiro Rali Dakar, o primeiro na categoria principal, agora a Ultimate, pelo que podemos voltar a ter uma dupla lusa a vencer etapas no Dakar à geral.

Até hoje, somente três pilotos lusos venceram etapas no Dakar à geral, três nos carros, Duarte Guedes, Carlos Sousa e Ricardo Leal dos Santos, mas isso é algo que este ano pode voltar a suceder.

Aos 25 anos, e com os títulos de Campeão do Mundo, Europeu e Nacional de Bajas na bagagem, João Ferreira arranca para o terceiro Dakar Rally da carreira com a ambição de lutar por um Top-10. Pela primeira vez ao volante de um MINI JCW T1+ da X-Raid na mais mítica prova de Todo-o-Terreno do Mundo, João Ferreira não se esconde do desafio e promete usar a experiência dos últimos dois anos, onde competiu nas categorias SSV e Challenger, para, em conjunto com o seu navegador Filipe Palmeiro, lutar pelo melhor resultado possível na prova organizada pela ASO, primeira ronda do World Rally-Raid Championship (W2RC) 2025.

“Muitos podem considerar que estou a ser pouco humilde ao definir o meu objetivo para este Dakar, mas a verdade é que tenho comigo não só uma equipa super competente e recheada de triunfos na prova, bem como um navegador muito experiente. Juntando a isso, o meu chefe de carro, o português Filipe Ferrão, já ajudou três pilotos a conquistarem o Dakar em anos anteriores.

E se nos lembrarmos que, com os combustíveis 100% Renováveis da Repsol, alcancei três dos mais importantes títulos do ano, não poderia partir para a prova com menos ambições do que lutar por um Top-10. Naturalmente que sei as dificuldades que vou encontrar, sei que não estarei eventualmente na principal lista de candidatos a vitórias em etapas, mas a minha ambição é muita e quero provar que Portugal tem muito talento em várias áreas, e o automobilismo e a alta-competição não são um limite para o nosso sonho”, afirmou confiante o jovem piloto de Leiria.

O Dakar Rally 2025 arranca amanhã, em Bisha, na Arábia Saudita com a realização do prólogo com 29km de extensão. Nesta edição da mais dura maratona do mundo motorizado, os concorrentes enfrentarão 12 etapas desafiadoras no deserto que incorporam 5.145 quilómetros competitivos num percurso exigente de 7.753 km.