João Dias: “vai ser um Dakar muito duro, mas foi para isso que nos preparamos”

A Santag Racing estreou-se hoje no Dakar com João Dias e Gonçalo Reis, evento que começou com a realização do prólogo em Bisha e com 29km cronometrados. A equipa da Santag Racing, com João Dias e Gonçalo Reis, concluiu a primeira tirada na 12ª posição entre os SSV/T4: “Foi um Prólogo um pouco difícil, mas em que seguimos o nosso ritmo tendo em conta o perfil da etapa, com segurança e fazendo um registo de tempo que serve apenas de definição do que será a ordem de partida para o dia de amanhã, aí sim, já com o Dakar a ‘sério’ e com as muitas dificuldades que nos esperam”, disse no final da etapa João Dias.

De facto as primeiras dificuldades para os pilotos e carros começam este sábado, com a primeira etapa, de novo com partida e chegada em Bisha mas com já com 413km cronometrados, num terreno que vai exigir mais da adaptação dos pilotos e também já com muita navegação: “Foram muitos dias de preparação e a equipa fez um belíssimo trabalho com o carro precisamente porque sabemos que vai ser um Dakar muito duro, mas foi para isso que nos preparamos, tanto eu como o Gonçalo e toda a estrutura da Santag Racing que nos tem criado todas as condições para enfrentar este grande desafio” acrescentou João Dias.

A primeira etapa do Rally Dakar deste sábado traz então as primeiras grandes dificuldades aos pilotos, com a caravana a passar em diferentes pisos e terrenos que vão exigir muita adaptação de condução e especial cuidado, quer nas zonas de areias, quer nas superfícies mais rochosas e de muita pedra solta.