João Dias regressa ao Dakar: de mecânico a piloto de topo dos SSV

João Dias, piloto português da Santag Racing, integra o contingente de quatro equipas lusitanas que a equipa alinha no Dakar 2026, na categoria T4 com Polaris RZR Pro R. O regresso do piloto à “maratona” do deserto marca mais um grande passo na sua carreira, desta vez não como mecânico de apoio, como sucedeu em 2023, mas como piloto titular ao volante de um SSV de competição global, isto depois de em 2025 já ter corrido nos SSV com a Santag Racing na grande maratona, equipa que ajudou a ganhar vários títulos, bem como o próprio piloto.

​

Trajetória em ascensão: do T3 ao comando dos SSV

A carreira de João Dias nos últimos anos caracterizou-se por uma progressão meteórica. Em 2022, no seu primeiro ano de competição ao mais alto nível, o piloto conquistou o título de Campeão Nacional na categoria T3. Essa demonstração de velocidade consistente abriu-lhe as portas para a competição internacional, levando-o em 2023 a alcançar o título de Campeão Europeu da sua classe, um feito raro para um piloto em apenas o seu segundo ano competitivo.

​

Em 2024, os objetivos passavam por defender ambos os títulos—nacional e europeu—e João Dias superou largamente essas expectativas. Conquistou a primeira vitória absoluta na Baja Itália, assegurou uma vitória geral no Campeonato Nacional na Baja Oeste e manteve-se em contenda pelo título geral até à última prova do campeonato. No palco internacional do World Cup, participou em várias provas, onde consolidou a reputação de piloto capaz de competir num nível elevado contra rivais experientes.

​

O Rali Raid Portugal: vitória em casa com olhos no Dakar

Em setembro de 2025, João Dias protagonizou um triunfo particularmente significativo. Venceu a categoria SSV no Rali Raid Portugal, etapa portuguesa do Campeonato do Mundo de Rali Raid (W2RC), conseguindo um feito que o próprio descreveu com satisfação genuína: “Ganhar uma prova do Mundial, e logo em Portugal, é uma enorme honra. Estou muito feliz por toda a equipa e por fazê-lo aqui.” A vitória assumiu carácter de preparação final, inserindo-se numa estratégia deliberada de focar todos os recursos na preparação para o Dakar 2026, uma decisão que implicou a renúncia ao Campeonato de Portugal de Todo-o-Terreno nesse ano.

​O piloto assumiu a exigência física e mental da prova de longa duração com naturalidade, revelando satisfação no regresso à competição após período de ausência: “Uma prova longa, complicada, já estava parado há algum tempo, já tinha saudades de andar de carro, portanto, para mim não me custou nada fazer 5 dias, já viessem mais 5 dias, estava pronto para os enfrentar.”

​

A experiência Dakar 2023: o ponto de viragem

O conhecimento que João Dias possui sobre a dureza do Dakar não é teórico. Em 2023, participou na prova como mecânico do camião de assistência da X-Raid, uma experiência que, embora não competitiva, lhe proporcionou uma perspectiva única sobre a luta, o sacrifício e a resiliência exigida pela mítica prova. Essa vivência no terreno moldou a sua perceção sobre o desafio que se aproxima, conhecendo pessoalmente a dimensão física e psicológica envolvida.

​”Antes do Dakar 2023 foi-me dito que havia apenas dois desfechos possíveis: ou odiava e nunca mais queria regressar, ou amava e queria voltar todos os anos. Parece que sucumbi à segunda opção, e apesar de ser uma experiência dura, a adrenalina de viver cada etapa é indescritível”, confessou o piloto português.

​

Navegador experiente e campeonato mundial como objetivo

João Dias será acompanhado pelo navegador Daniel Jordão, formando a dupla número 424 da Santag Racing. A combinação surge reforçada pela experiência internacional do projeto.

​Para além do Dakar 2026, João Dias e a sua estrutura trabalham para garantir uma presença completa no Campeonato do Mundo de Rali Raid em 2026, um objetivo que depende da consolidação de patrocínios.

As expectativas estão calibradas com base em conhecimento prático, a dupla tem consciência das suas capacidades, mas também sabe quão duro é este evento. O objetivo principal é terminar o Dakar na melhor posição possível.