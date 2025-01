João Dias regressa ao Dakar, agora ao volante: “este é um sonho por realizar”

João Dias estreia-se ao volante no Dakar, terá a seu lado como navegador, Gonçalo Reis, e correm com um BRP Can-Am Maverick XRS Turbo RR da classe SSV (T4), preparado pela SantagRacing, que faz também a estreia como equipa naquela que é considerada a “prova Rainha” do Todo-o-Terreno.

“É para nós uma enorme satisfação estar aqui e trazer o João Dias e o Gonçalo Reis para esta edição do Dakar”, aponta David Vieira, manager da SantagRacing, que realça o facto de esta estreia ser “mais um passo” naquilo que tem sido o projeto de crescimento que a Santag Racing tem feito enquanto estrutura de apoio a pilotos no Todo-o-Terreno.

João Dias, que recorde-se é campeão nacional e europeu T3 com as cores da SantagRacing, esteve no Dakar em 2023 mas no camião de assistência mecânica da X-Raid. “Dizem que quem vem, ou se apaixona e volta, ou odeia e nunca mais quer ouvir falar. Estou de volta, porque este é um sonho por realizar” diz João Dias, que terá companhia de Gonçalo Reis, navegador que já tem experiência na prova e que acompanhou o piloto nas últimas corridas, na Jordânia e no Dubai, já em preparação para esta longa aventura.

Questionado sobre o enorme desafio que tem pela frente, João Dias não hesita: “O Dakar é a prova rainha, é chegar ao topo. Queremos terminar e só pensamos em chegar ao fim de cada etapa, dia-a-dia. Sabemos que a corrida é muito dura logo na primeira semana, com etapas maratona e sem assistência, e queremos sobreviver nessa fase para depois tentar algo marcante e que nos orgulhe a todos”.

David Vieira realça as muitas qualidades do piloto, em quem confia para fazer um bom Dakar. “O primeiro objetivo será terminar todos os dias, com uma estratégia que seja capaz de nos levar até ao pódio final no dia 17 de janeiro”, destaca.

A 47.ª edição do Rali Dakar de todo-o-terreno, que se realiza na Arábia Saudita, promete ser, segundo a organização, “a mais dura de sempre”. Os pilotos tem pela frente cerca de 7.700 quilómetros de percurso, 5.100 deles serão disputados ao cronómetro, que começa a contar já amanhã, 3 de janeiro, com um prologo em Bisha, a que se seguem 12 especiais de classificação que vão levar os pilotos por entre as areias do deserto saudita até Shubaytah, onde no dia 17 de janeiro se fará a consagração dos vencedores mas também de todos aqueles que ousaram fazer este enorme desafio. “Queremos concluir todos os dias. É o nosso foco” dizem David Vieira e João Dias, ao lado do Can Am com o número 424 já depois do último teste ao carro e concluídas as verificações técnicas.

A SantagRacing leva três mecânicos, dois camiões e um carro de assistência rápida para garantir o melhor apoio a João Dias e Gonçalo Reis e ao carro que vão pilotar neste Dakar de 2025.

Gonçalo Reis competiu em provas de enduro, conquistando vários títulos nacionais e internacionais: 11 vezes campeão nacional, 1 vez campeão europeu de enduro e 4 vezes vencedor da Taça do Mundo de Enduro.

Estreou-se na navegação em 2015 em provas nacionais e depois competiu no Dakar em 2017, terminando em 20º lugar na geral e em 2º na classe maratona. Participou em vários ralis de carros e SSV e este Dakar será o seu terceiro num carro: “Espero fazer uma boa corrida. Estou muito contente com a equipa Santag Racing e com o piloto, e penso que podemos alcançar um bom resultado. Mas como sabem, o Dakar é uma corrida muito longa onde tudo pode acontecer. A primeira semana vai determinar em grande parte o resultado final do Dakar.”