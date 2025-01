João Dias: “no Dakar todos os dias, tudo pode ser diferente!”

Os dois últimos dias de Rally Dakar foram distintos para a dupla João Dias e Gonçalo Reis em Al Duwadimi, final da etapa de sábado e região onde se disputou de novo a etapa de domingo.

Depois do dia de descanso, sábado os pilotos voltaram às areias do deserto este sábado.

Os pilotos da Santag Racing terminaram na quinta posição a etapa de sábado, com mais de 600km cronometrados, mas “muito confortável para nós” referiu João Dias no final da etapa.

“A equipa deixou-nos do dia de descanso tudo perfeito, tem feito um trabalho excelente e os resultados estão a aparecer naturalmente” acrescentou o piloto a propósito da prestação e do quinto lugar à geral na etapa entre os SSV / T4, conquistado no dia de sábado.

Este resultado permitiu a João Dias e Gonçalo Reis partir numa posição favorável na etapa de domingo, desta vez com 419km ao cronómetro. “Partimos confiantes e com uma energia positiva, sintamo-nos bem para atacar – até pelo resultado de ontem – e foi o que fizemos. Pena foi que, terminada a primeira secção de dunas, uma barra de suspensão traseira acabou por ceder, tivemos de a substituir e a partir daí gerir o ritmo para trazer o carro até final”, relatou no final João Dias. A dupla da Santag Racing acabou mesmo assim por terminar a etapa no 11º lugar da geral entre os SSV / T4.

“É o repetir do que já dissemos, mas verdadeiramente o Dakar é para se viver mesmo dia-a-dia. E todos os dias, tudo pode ser diferente!”

A caravana do Dakar deixa esta segunda-feira Al Duwadimi para seguir até Riyadh, com 487km cronometrados pela frente para as equipas, a que se acrescenta uma ligação de mais 250km.