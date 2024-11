João Dias no Dakar 2025 com a Santag Racing

A Santag Racing será a mais recente equipa portuguesa a levar a sua estrutura ao Dakar, com João Dias a preparar-se para correr na categoria T4, com a estrutura de suporte a ser a liderada por David Vieira, que depois de vários anos de constante crescimento, embarca agora naquela que poderá ser a sua maior aventura da sua (ainda) curta história. Uma decisão muito corajosa, e depois de João Dias ter elogiado fortemente os seus ‘rapazes’: “é a eles que tenho de dedicar os meus títulos deste ano, são incansáveis, muitas diretas (…) é a eles que tenho de dedicar as vitórias deste ano”,

Para João Dias: “vamos agora à Jordânia, o João (Ferreira) ainda tem objetivos pelo campeonato mundial, vou como forma de preparar melhor o meu Dakar, mas o João ainda está na luta e eu vou fazer os possíveis para o ajudar, e tentar mais essa conquista porque é um piloto português e uma pessoa por quem tenho uma estima enorme, portanto o que puder fazer, vou fazer o meu ‘treininho’ para o Dakar e se ele precisar da minha ajuda estarei lá com todo o gosto para o ajudar e fazê-lo trazer mais uma conquista para Portugal”, disse João Dias que para lá do Dakar ainda não tem o resto do ano delineado,