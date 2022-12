João Dias é presença surpresa no Dakar | AutoSport

Como surpresa de última hora, o contingente português no Dakar que vai competir – porque essa comunidade lusa estende-se a muitas outras funções no Dakar – aumentou com a presença de João Dias, piloto da Santag Racing que tão bem esteve este ano no CPTT ao ponto de ter dominado por completo o T3. Foi convidado para marcar presença no Dakar num camião de apoio rápido da X-Raid, convite que aceitou: “Como muitos sabem, eu a Santag Racing, procuramos apoios para estar presentes na edição 2024 do Dakar. Por isso mesmo não poderia deixar de aceitar o convite de última hora para integrar a equipa de apoio rápido da X-Raid para aprender o máximo possível sobre esta prova. Agora esperam-me 8.549 km de pura aventura, muito trabalho e uma ambição enorme de aprender”, escreveu João Dias nas redes sociais, Como curiosidade, o número do camião T5 é o ‘seu’ 529.