João Dias e o Dakar da Santag Racing: “Uma experiência a recordar…”

Terminou o Dakar e o balanço para a estrutura da Santag Racing é positivo. “A nossa logística não teve qualquer problema e para primeira participação numa prova tão longa e exigente como esta, só podemos estar satisfeitos com o que fizemos”, assinala David Vieira, que liderou toda a estrutura da equipa no Dakar, que na prova teve a dupla João Dias e Gonçalo Reis com um Can Am SSV / T4, e que chegaram hoje ao último dia de corrida em Shubaytha.

“Vivemos o Dakar dia-a-dia, nem sempre conseguimos os resultados que trazíamos como objetivo para esta prova, mas foi para nós também uma primeira experiência” disse no final João Dias. O piloto realçou os momentos positivos, “com o andamento entre os 5 primeiros em algumas etapas (ndr: fez o 8º tempo nesta última etapa)”, sem esquecer que depois da etapa 48 horas a ambição de fazer uma prova com um bom resultado final esfumou-se.

“Condicionou o resultado final e daí em diante fizemos as etapas para conhecer melhor o Dakar e as suas dificuldades, com gestão dia-a-dia do que fomos fazendo” acrescentou.

“Tivemos dois problemas com pouca explicação – eram motor e caixa novos– mas que fazem parte das corridas.

De resto fica a vontade de regressar, naturalmente com mais apoios e com ambição de fazer naturalmente melhor”, disse o piloto, elogiando o companheiro Gonçalo Reis e a estrutura da Santag Racing, “que fizeram sempre tudo para que esta experiência seja, apesar de tudo, positiva”.

David Vieira lembrou que esta corrida é especial, por obrigar a uma logística para 15 dias de uma aventura difícil, mas com uma resposta muito capaz de todos os que acompanharam os pilotos ao longo destes dias. “Trouxemos um conjunto de condições que nos proporcionam uma participação confortável para os nossos mecânicos e para os nossos pilotos – porque é assim que nós trabalhamos – e levamos na bagagem a certeza de que estamos preparados para regressar, naturalmente com condições e com pilotos que connosco queiram embarcar nesta aventura”.

David Vieira, que rematou com um agradecimento a toda a estrutura, “pela camaradagem e capacidade” para nos momentos mais difíceis terem dado uma resposta muito profissional e capaz. “Havemos de voltar”, finalizou.