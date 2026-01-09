Jesús Calleja e o acidente sofrido: “Metem-nos atrás de carros de merda que não andam”
O apresentador espanhol abandonou fruto de um grande acidente e criticou a direção de Prova
Jesús Calleja, o conhecido aventureiro espanhol e jornalista televisivo sofreu um acidente aparatoso na quinta etapa. O seu Santana capotou várias vezes a alta velocidade quando seguia no pó dos outros concorrentes. Calleja escapou com apenas alguns hematomas e uma pequena fratura perto do ombro, mas foi obrigado a abandonar. O piloto criticou a organização, afirmando que a zona perigosa não estava devidamente assinalada no mapa e reclamou que pilotos com “carros brutais” estão a partir atrás de “carros de m****” que não conseguem acompanhar o ritmo.
A crítica de Jesús Calleja levantou preocupações sobre segurança e comunicação da organização FIA, com vários pilotos a queixarem-se que zonas de perigo tipo 3 não estão adequadamente marcadas nos mapas de navegação.
