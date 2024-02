Jan de Rooy, o ‘rei dos Camiões’ no Dakar, morre aos 80 anos | AutoSport

O piloto holandês Jan de Rooy, vencedor do Rali Dakar, morreu aos 80 anos. O seu filho, Gerard de Rooy, venceu duas vezes, tornando-se depois proprietário da equipa Petronas Team de Rooy Iveco, passado a ser uma das forças impulsionadoras quando se trata de ser pioneiro em novas tecnologias, e de testar no terreno no Dakar.

Jan De Rooy nasceu em Eindhoven, na Holanda, em 1943. Começou a sua carreira no ralicross, em 1982 disputou o seu primeiro Paris-Dakar, a bordo de um camião DAF, em 1984, estreou a tração total no seu camião, deixando claro que aquele era o caminho para os camiões. Em 1986, De Rooy chegou a África com o primeiro TurboTwin. Não só tinha dois motores à sua disposição, como também os turbocompressores aumentavam significativamente o seu desempenho. Foi desclassificado pela direção da prova pouco antes do final, mas no ano seguinte, de Rooy esteve imparável e acabou por conquistar a vitória na categoria de camiões, em 1987.

Depois de a DAF ter vencido, os holandeses queriam ir ainda mais longe e preparavam-se para talvez obter a vitória geral no Rali Paris-Dakar. Para 1988, foram construídos dois novos TurboTwin, o X1 e o X2. Ambos os eixos tinham o seu próprio motor com uns bons 600 cv, o que significava que Jan de Rooy e o seu colega de equipa Theo van de Rijt tinham cada um 1200 cv de potência disponível e que os camiões podiam atingir uma velocidade máxima de mais de 200 km/h.

Jan de Rooy foi capaz de ultrapassar até os carros de corrida mais rápidos em várias ocasiões. As imagens televisivas do seu espetacular duelo com o piloto finlandês da Peugeot, Ari Vatanen, no Peugeot 405, a cerca de 200 km/h na areia do deserto de Teneré, deram a volta ao mundo.

Enquanto de Rooy conseguiu manter temporariamente o terceiro lugar na classificação geral, a tripulação do segundo Turbo Twin sofreu um acidente fatal a alta velocidade, do qual foi vítima o copiloto de Van de Rijt, Kees van Loevezijn. Imediatamente após a sua morte, a fábrica DAF retira-se primeiro da competição e depois das corridas de rally raid, enquanto de Rooy terminava a sua carreira.

Depois de 13 anos de ‘abstinência’ competitiva, e dos constantes pedidos do seu filho Gerard de Rooy para que voltasse a correr, Jan de Rooy decidiu, em 2001, seguir o seu velho hobby e Pai e filho participaram juntos no Dakar desde 2002, embora como condutores de camiões diferentes. Ambos não foram autorizados a participar no Rali Dakar de 2006 devido a problemas com a homologação da FIA dos seus camiões DAF. Para evitar um fiasco semelhante, entraram na corrida em 2007 com camiões da marca holandesa GINAF, mas ambos desistiram cedo devido a problemas técnicos. Pai e filho de Rooy voltaram a construir camiões GINAF para a edição de 2008 do Dakar, mas este foi cancelado e a partir de 2009, Jan de Rooy mudou do Dakar, que foi para a América do Sul, para o Africa Eco Race, ganhando a classificação dos camiões em 2009. No Dakar, só venceu em 1987 mas deixou a sua marca.

Jan de Rooy foi um piloto inovador e um engenheiro talentoso já que foi responsável por desenvolver alguns dos camiões mais rápidos e potentes do Dakar. O seu DAF Turbo Twin, que foi apresentado em 1987, foi um dos camiões mais emblemáticos da história da prova.

De Rooy era também um piloto carismático e muito popular. Ele era conhecido pelo seu estilo de condução agressivo e pela sua capacidade de superar as adversidades.

A morte de Jan de Rooy é uma perda para o mundo dos ralis e para os adeptos do Dakar. Foi uma figura lendária da prova e a sua família um dos seus maiores vencedores, triunfando três vezes, uma para Jan, outras duas por Gerard de Rooy, seu filho.

FOTO Facebook Gerard de Rooy