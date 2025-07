Herlander Araújo e Tiago Magalhães confirmam presença no Dakar com novo Polaris

A dupla nortenha formada por Herlander Araújo – natural de Lousada e Tiago Magalhães – de Paredes, inicia esta semana um novo e ambicioso projeto desportivo, com vista à participação na próxima edição do Rali Dakar, agendado para os dias 3 a 17 de janeiro de 2026, com partida e chegada em Yanbu, nas margens do Mar Vermelho, na Arábia Saudita.

Teste Herlander & Tiago, 05 de Julho de 2025, Foto: Ricardo Oliveira / GO Agency

Com um percurso total de aproximadamente 8.000 km, dos quais 5.000 km cronometrados, a dupla portuguesa promete representar com orgulho os seus municípios, levando consigo as cores de Portugal e das suas origens.

O projeto, agora oficialmente apresentado, marca também a estreia da dupla com o competitivo Polaris RZR Pro R, preparado e assistido pela experiente Old Friends Rally Team, estrutura que assegurará todo o apoio técnico e logístico ao longo desta caminhada.

Com esta nova etapa, Herlander e Tiago deixam para trás o Campeonato de Portugal de Todo-o-Terreno (CPTT), onde ocupavam um notável 4.º lugar na categoria T4, para se concentrarem totalmente na preparação da estreia no maior rali do mundo.

“Estamos muito motivados com este novo projeto. Vamos concentrar todos os esforços e reunir as parcerias necessárias para chegar ao Dakar na melhor forma possível. Acreditamos no potencial do Polaris RZR Pro R e na experiência da nossa equipa. Até lá, vamos focar-nos em conhecer bem o carro e preparar cada desafio com os pés bem assentes na terra”, afirmou Herlander Araújo.

Já o navegador Tiago Magalhães acrescenta: “É um orgulho anunciar a nossa participação no Dakar 2026. Será uma viagem repleta de adrenalina, paisagens de cortar a respiração e uma parceria que quero muito viver ao lado do Herlander. Sabemos os desafios que nos esperam, mas temos confiança na estrutura da Old Friends Rally Team e no trabalho que iremos desenvolver até lá”.

A estreia competitiva com o novo Polaris está marcada para a mítica Baja Aragón, que decorrerá em Espanha entre os dias 25 e 27 de julho e servirá como primeiro teste à nova máquina.

A temporada internacional continua depois com a participação nas duas últimas provas do Mundial: o BP Ultimate Rally Raid Portugal, em setembro, e o Rally du Maroc, em outubro — etapas decisivas para ganhar ritmo e experiência rumo ao maior desafio de todos: o Rali Dakar 2026.

