Henk Lategan: “Este Dakar, com um pouco de sorte, subimos um degrau”

Henk Lategan vai para o seu quinto Dakar onde tem tido uma ascensão muito sustentada. Depois de ter sido segundo no ano passado, este ano vai novamente tentar ganhar…

O piloto sul-africano Henk Lategan, de 30 anos, prepara-se para o seu quinto Dakar em 2026, após um percurso ascendente marcado pelo segundo lugar na edição de 2025, atrás de Yazeed Al Rajhi. Integrado na equipa oficial Toyota Gazoo Racing, visa agora a vitória ao lado do navegador Brett Cummings.

Trajetória de Lategan no Dakar

Lategan estreou-se em 2021 onde sofreu uma lesão grave num ombro ao quinto dia de prova. Em 2022, apesar de duas vitórias em etapas, terminou em 31º devido a erros de navegação, problemas mecânicos e um capotamento.

Já em 2023, alcançou um impressionante quinto lugar. O ano passado liderou muito tempo, mas acabou por perder, e por tudo isto, talvez este Dakar seja a sua vez…

Antes do Dakar, Lategan cresceu no automobilismo: aos 15 anos, navegou para o pai Hein em provas regionais e tornou-se o mais jovem campeão sul-africano de todo-o-terreno. Cruzou-se com o ídolo Sébastien Loeb no Rali de Monte Carlo, pilotando um Skoda. Na temporada W2RC de 2025, conquistou o Safari Rally na África do Sul e terminou terceiro no Mundial de Todo-o-Terreno.

Experiência de Brett Cummings

O seu navegador, Brett Cummings, engenheiro de minas e pai de dois filhos, iniciou no Dakar como motociclista em 2012, vencendo o Dakar Challenge e terminando 46º. Em 2013, foi segundo na classe malle-moto e 28º geral.

Passou a navegador em 2021 com Lategan. Em 2023, terminaram em quinto; em 2024, sem Lategan (lesionado), fez dupla com Guy Botterill e obteve sexto lugar. Em 2025, regressou com Lategan para o segundo posto.

Ambições para 2026

Para Henk Lategan “O Dakar nunca é fácil. No ano passado lideramos por muito tempo, mas acabámos por ser segundos, o primeiro dos derrotados. Este Dakar, com um pouco de sorte, subimos um degrau. Agora vamos lutar pela vitória. Já Brett Cummings é de opinião que: “o último Dakar foi o mais difícil. Terminamos segundos, a 3 minutos e 57 segundos. O carro foi fantástico, a equipa impecável e divertimo-nos. Terceiro no Mundial foi excelente, apesar de falharmos uma prova”.