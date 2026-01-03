Hélder Rodrigues de SSV no regresso ao Dakar: “bom prólogo, apanhamos algum pó, mas este é apenas o 1º dia”

Hélder Rodrigues iniciou esta manhã a sua participação no Dakar Rally 2026. Campeão do Mundo Moto em 2011 e o primeiro português a subir ao pódio no final de uma edição do Dakar, competição que de moto disputou por onze vezes. De moto terminou todas as suas participações estando por dez vezes no Top 10 e por duas no pódio, tendo vencido oito etapas.

Hélder Rodrigues estreou-se de SSV em 2023, disciplina a que agora regressa, navegado pelo seu amigo Gonçalo Reis, também ele um piloto de créditos firmados nas duas rodas e ambos agora integrados no Santag Racing Team e aos comandos de um Polaris.

O maior evento mundial de desporto motorizado, que mais uma vez se disputa na Arábia Saudita, começou com o prólogo 23 km, com partida e chegada a Yanbu, que estabeleceu a ordem de partida para a primeira etapa que se disputa amanhã. Hélder Rodrigues averbou o 14º tempo.

“Foi um prólogo muito, muito rápido. Fizemos um bom prólogo, mas apanhámos um concorrente que partiu à nossa frente e tivemos de lidar com algum pó, mas este é apenas o primeiro dia e o importante é terminar sem problemas e fazer a nossa corrida passo a passo. Estamos contentes”, explicou Hélder Rodrigues, cujo Polaris ostenta o nº 417.

A primeira etapa, com o bivouac a manter-se Yanbu, terá uma especial cronometrada de 305 quilómetros, que começa em terreno rochoso, exigindo uma pilotagem exigente nas passagens mais estreitas e com um piso de pedra. Depois de um ponto de paragem a especial passa para troços arenosos muito rápidos, salpicados por pequenas dunas.