Hélder Rodrigues de regresso ao Dakar: de Polaris com a Santag Racing

O piloto português volta à competição em quatro rodas, depois de uma carreira de excelência nas motos, trazendo consigo três décadas de experiência no todo-o-terreno. Após ter corrido no Dakar em 2023 com a Yamaha agora vem com outra ‘bagagem’: Polaris e Santag Racing.

Um regresso que fecha o ciclo das duas rodas

Hélder Rodrigues, natural de Lisboa e residente em Almargem do Bispo, regressa ao Rali Dakar após dois anos de ausência. Depois de onze participações entre 2006 e 2017 nas motos, o piloto português, agora com 46 anos, corre de novo nas quatro rodas, integrando a categoria SSV (T4) aos comandos de um Polaris, com Gonçalo Reis como navegador. A presença na prova de 2026 consolida a transição que já se vinha a desenhar desde 2023, ano em que competiu na Classe T3, destinada a protótipos ligeiros.

Rodrigues leva para esta nova etapa uma bagagem ímpar de conhecimento técnico, físico e estratégico, adquirida em mais de trinta anos dedicados ao enduro e ao todo-o-terreno. O regresso simboliza não apenas um novo desafio, mas a continuidade natural de uma carreira que marcou o desporto motorizado nacional.

Uma década de glória nas motos

A estreia no Dakar aconteceu em 2006, ano em que concluiu a prova em nono lugar, resultado que confirmou de imediato o seu potencial. A partir daí, seguiu-se uma trajetória de evolução constante. Em 2007, venceu duas etapas e terminou em quinto lugar, tornando-se no melhor português da edição e vencendo a Classe Maratona.

O ponto alto chegou entre 2011 e 2012, anos em que o lisboeta atingiu dois pódios consecutivos no Dakar — ambos no terceiro lugar da geral. A conquista de 2011 foi histórica: Hélder Rodrigues tornou-se o primeiro português a subir ao pódio da mais exigente prova de rali todo-o-terreno do mundo, feito que lhe valeu a distinção de Atleta Masculino do Ano pela Confederação do Desporto de Portugal.

Ao longo de 11 participações, terminou 10 edições e somou nove vitórias em etapas — o maior número alcançado por um piloto português. Demonstrou consistência e competitividade com triunfos distribuídos por várias edições: duas em 2007, uma em 2009, uma em 2011, duas em 2012, duas em 2015 e uma em 2016.

Títulos e conquistas fora do Dakar

Além do percurso no Dakar, Hélder Rodrigues foi Campeão do Mundo de Todo-o-Terreno em 2011 — o primeiro português a alcançar esse título. Soma ainda seis títulos nacionais absolutos de enduro e vitórias em provas internacionais de relevo, incluindo o Merzouga Rally, o Rali de Marrocos e o Rali dos Faraós.

A nível mundial, destacou-se também nos Seis Dias Internacionais de Enduro (ISDE), onde conquistou em 2003 o título individual da Classe 125cc, consolidando a reputação de um piloto versátil e competitivo em todas as frentes em que participou.

O desafio das quatro rodas

A primeira experiência de Hélder Rodrigues nas quatro rodas deu-se em 2023, no seu regresso ao Dakar, aos comandos de um Can-Am da South Racing, também acompanhado por Gonçalo Reis. A adaptação à nova categoria foi positiva, com o piloto a manter-se constantemente entre os mais rápidos e a mostrar competitividade desde as primeiras etapas: “Foi o meu primeiro Dakar de quatro rodas. Tinha muito a aprender, mas fomos evoluindo todos os dias e ganhando confiança. Passados cinco anos sem competição à séria foi desafiante, mas o objetivo é continuar a evoluir e regressar ainda mais fortes”, referiu no final da prova, sublinhando o caráter de superação que sempre definiu a sua carreira.

Em 2026, a aposta reforça-se com o novo desafio nos SSV, uma categoria ultra competitiva que combina exigência técnica com resistência física e precisão estratégica. O piloto português prepara-se para enfrentar novamente o deserto saudita com a mesma determinação com que construiu o seu nome nas motos.

Hélder Rodrigues, um símbolo do desporto motorizado português

Com mais de três décadas de carreira, Hélder Rodrigues é uma referência do desporto motorizado nacional. A sua trajetória combina títulos mundiais, pódios históricos e um percurso de superação constante. Do enduro ao Dakar, das motos aos SSV, o “estrelinha” — como é conhecido no meio — continua a escrever a história de um atleta que personifica o espírito de resistência, evolução e paixão pelo todo-o-terreno.