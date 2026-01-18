Hélder Rodrigues completa 13º Dakar sem nunca abandonar

Hélder Rodrigues terminou a sua participação no Dakar Rally 2026, assinando a 13ª presença consecutiva na prova mais dura do mundo, sempre sem qualquer desistência. Nesta edição, a segunda em que competiu na categoria SSV, o piloto português conduziu um Polaris RZR Pro inscrito pela Santag Racing, navegado por Gonçalo Reis. Apesar de não ter alcançado o resultado desportivo ambicionado, voltou a evidenciar ritmo para discutir posições com os melhores da categoria.

​Percurso marcado por problemas mecânicos

Ao longo das duas semanas de competição, Hélder Rodrigues mostrou capacidade para rodar nos lugares da frente dos SSV, mas vários percalços mecânicos limitaram a regularidade dos seus resultados. Esses contratempos impediram-no de consolidar a presença nos lugares cimeiros, condicionando a classificação final e obrigando a sucessivos exercícios de recuperação.

​

Palmarés notável no Dakar

A competir no Dakar desde 2006, Hélder Rodrigues construiu um dos currículos mais consistentes entre os portugueses na prova. Soma duas subidas ao pódio absoluto em motos (2011 e 2012), nove vitórias em etapas e dez classificações finais dentro do Top 10, mantendo o registo invicto de nunca ter abandonado a corrida.

​

Declarações no final em Yanbu

No final da edição de 2026, em Yanbu, o piloto destacou a dureza da prova e o trabalho de toda a estrutura. “Foi um Dakar duro que não perdoa quando temos problemas, mas tentámos sempre superar e melhorar todos os dias. Toda a gente deu o seu melhor em todas as áreas. Muito obrigado a toda a equipa Santag, aos mecânicos Pedro Machado e João Roque e ao meu amigo e companheiro Gonçalo Reis por passar todas estas aventuras comigo”, referiu.