Hélder Rodrigues completa 13º Dakar sem nunca abandonar
Hélder Rodrigues terminou a sua participação no Dakar Rally 2026, assinando a 13ª presença consecutiva na prova mais dura do mundo, sempre sem qualquer desistência. Nesta edição, a segunda em que competiu na categoria SSV, o piloto português conduziu um Polaris RZR Pro inscrito pela Santag Racing, navegado por Gonçalo Reis. Apesar de não ter alcançado o resultado desportivo ambicionado, voltou a evidenciar ritmo para discutir posições com os melhores da categoria.
Percurso marcado por problemas mecânicos
Ao longo das duas semanas de competição, Hélder Rodrigues mostrou capacidade para rodar nos lugares da frente dos SSV, mas vários percalços mecânicos limitaram a regularidade dos seus resultados. Esses contratempos impediram-no de consolidar a presença nos lugares cimeiros, condicionando a classificação final e obrigando a sucessivos exercícios de recuperação.
Palmarés notável no Dakar
A competir no Dakar desde 2006, Hélder Rodrigues construiu um dos currículos mais consistentes entre os portugueses na prova. Soma duas subidas ao pódio absoluto em motos (2011 e 2012), nove vitórias em etapas e dez classificações finais dentro do Top 10, mantendo o registo invicto de nunca ter abandonado a corrida.
Declarações no final em Yanbu
No final da edição de 2026, em Yanbu, o piloto destacou a dureza da prova e o trabalho de toda a estrutura. “Foi um Dakar duro que não perdoa quando temos problemas, mas tentámos sempre superar e melhorar todos os dias. Toda a gente deu o seu melhor em todas as áreas. Muito obrigado a toda a equipa Santag, aos mecânicos Pedro Machado e João Roque e ao meu amigo e companheiro Gonçalo Reis por passar todas estas aventuras comigo”, referiu.
