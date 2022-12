Hélder Rodrigues: “A disciplina dos SSV cresceu muito, este Dakar vai ser um grande desafio” | AutoSport

Hélder Rodrigues está de regresso ao Rally Dakar que se disputa de 31 de dezembro a 15 de janeiro na Arábia Saudita, mas desta feita aos comandos de um SSV Can-Am T3, sendo navegado por Gonçalo Reis.

A estreia de Hélder Rodrigues no Dakar nas quatro rodas acontece já amanhã, altura em que a dupla do Can-Am 319 vai disputar o prólogo da corrida. Para já o piloto mostra-se confiante e acredita que pode alcançar um bom resultado: “Estou feliz por estar de novo em competição no Dakar, pela primeira vez nas quatro rodas. A disciplina dos SSV cresceu muito e é uma modalidade com muitos pilotos e muito competitiva e por isso estou certo de que vai ser um grande desafio. Vou competir inscrito pela equipa South Racing que já venceu cinco vezes o Rali Dakar. Não sou piloto oficial, mas vou com todas as condições em termos de carro e trabalho e por isso vou trabalhar para fazer a melhor classificação possível. Acredito que podemos fazer um bom resultado devido a todo o trabalho, toda a experiência que temos e com o apoio da equipa. Vou partilhar o SSV com o Gonçalo Reis, que será o meu navegador, a nossa comunicação dentro do carro é excelente e por isso acredito que será uma boa experiência”, revelou Helder Rodrigues que vai cumprir o seu oitavo Rali Dakar.

O Rally Dakar cumpre em 2023 a sua quarta edição na Arábia Saudita. A prova compreende 14 etapas, um prólogo e um dia de descanso que se cumpre a 9 de janeiro em Riyadh. Desportivamente a corrida tem início amanhã, no Sea Camp, e termina no dia 15 de janeiro em Dammam. O percurso será o mais extenso de sempre com uma distância total de 8.594 km, sendo que 4.706 km serão cronometrados.