Guillaume de Mevius foi para a X-Raid: “O meu objetivo é ganhar o Dakar nos próximos três anos”

Depois do pódio do ano passado, com o segundo lugar, ainda com a Toyota Overdrive, Guillaume de Mevius mudou-se este ano para a Mini X-Raid, a mesma equipa de João Ferreira/Filipe Palmeiro, Lionel Baud/Lucie Baud, Denis Krotov/Konstantin Zhiltsov, todos com o Mini Jcw Rally 3.0i da X-Raid.

Guillaume De Mévius tem a seu lado Mathieu Baumel e depois da estreia com um abandono em 2022 desde aí foi sempre a melhorar e no ano passado um grande brilharete com o segundo lugar na prova atrás de Carlos Sainz, e uma vitória em etapas.

Como se sabe, o automobilismo é um assunto de família para o clã De Mévius. Os pilotos Guillaume e o seu irmão Ghislain estão a seguir o rasto dos pneus do pai. Grégoire participou em oito Dakar (melhor resultado: oitavo) e foi cofundador da Overdrive Racing com Jean-Marc Fortin.

O seu segundo filho começou a trabalhar nos ralis na Bélgica antes de assegurar uma condução com a Citroën para a época WRC2 de 2019. O jovem belga fez a sua estreia no Dakar em 2022 com a equipa Red Bull Off-Road Junior, competindo então com os protótipos leves OT3s desenvolvidos pela Overdrive.

A sua primeira participação terminou com um abandono após uma vitória na etapa, na categoria, no segundo dia. Assumiu então as rédeas do projeto OT3, que passou a chamar-se G Rally Team OT3, o G dos rapazes De Mévius. Com o duplo papel de gestor e piloto, Guillaume competiu no seu segundo Dakar em 2023, patrocinado por Nasser Al Attiyah. Líder em T3 durante dois dias, terminou num impressionante terceiro lugar.

O programa da Red Bull viu surgir os seus primeiros talentos, incluindo Guillaume. Entrou na categoria Ultimate e disputou o seu primeiro Dakar em 2024. Venceu a etapa 1, tornando-se o primeiro belga a vencer uma etapa especial desde 2003. Terminou em segundo lugar na geral e confirmou o seu estatuto como um dos novos rostos do rally-raid mundial. Terminou a época 2024 do W2RC em quarto lugar.

Abordado por vários construtores durante 2024, Guillaume optou por se juntar à Mini, atraído pela sua visão a longo prazo, que lhe ofereceu um contrato de três anos e o apoio da X-raid. Os primeiros resultados foram prometedores: uma vitória na Baja Aragon e um lugar no pódio no Rali de Marrocos. Estão reunidas todas as condições para que, em janeiro, seja um dos primeiros classificados no Mini JCW Rally 3.0i com o seu novo motor a gasolina.

O seu navegador é um entusiasta dos desportos radicais. Mathieu Baumel aspirava a esquiar ao mais alto nível, mas uma lesão travou as suas ambições. Entristecido com a sua situação, o seu amigo Emmanuel Guigou, na altura aspirante a piloto, sugeriu-lhe que se sentasse à sua direita para o distrair. A experiência foi convincente e os dois homens competiram juntos pela primeira vez em 1997. Na altura, Mathieu tinha 21 anos.

Em 2004, a sua parceria com Guerlain Chicherit destacou-se no Volant Dakar, uma operação de deteção lançada pela ASO e pela FFSA. Estrearam-se no Dakar em 2005 e rapidamente chamaram a atenção. Na X-raid, terminaram em nono lugar em 2006 e venceram a sua primeira etapa. O comportamento calmo de Mathieu, as suas capacidades de gestão e de navegação impressionaram toda a gente.

Alguns anos mais tarde, o copiloto de Mónaco tornou-se o braço direito de Nasser Al Attiyah. A dupla franco-quatari teve um impacto imediato ao vencer o Dakar em 2015. Seguiram-se mais três vitórias em 2019, 2022 e 2023. A dupla de poderosos venceu corridas em todo o mundo. Baumel também conquistou seis títulos mundiais na Taça do Mundo FIA de Ralis Todo-o-Terreno (2015, 2016, 2017, 2021) e no W2RC (2022, 2023).

A sua colaboração com Al Attiyah foi interrompida abruptamente após o Dakar de 2024, mas o francês recuperou rapidamente. Voltou a reunir-se com Chicherit para uma prova em Portugal, antes de se juntar a Guillaume De Mévius e à Mini. Mathieu aplica agora a sua experiência para ajudar o jovem piloto belga, com o objetivo de o guiar para as alturas do desporto automóvel.

Para Guillaume de Mevius: “as discussões com a Mini e a Toyota não começaram imediatamente após o meu segundo lugar no Dakar, mas em junho. Recebi algumas propostas concretas em setembro e escolhi a Mini. Assinei um contrato de três anos. É uma escolha arrojada, mas é a escolha certa a longo prazo.

Li aqui e ali que se trata de uma ‘transferência’, mas não é: antes de ser cliente, esta é a primeira vez que sou um piloto oficial! Com base no que vi, fiz esta aposta e tenho a sensação de que vai correr bem. O meu objetivo é ganhar o Dakar nos próximos três anos.

A equipa X-raid já ganhou o Dakar seis vezes e tem uma certa experiência e uma forma de trabalhar que me agrada muito. Estão a transferir a experiência e o know-how que adquiriram com a Audi para o Mini.

Ganharam o último Dakar, por isso têm o que é preciso para trazer desempenho para o Mini! A equipa está a fazer um excelente trabalho e as coisas estão a correr bem. Já me estou a dar bem com o Mathieu no carro; ele é sereno, calmo e preciso. Ganhámos a Baja Aragon e terminámos em terceiro em Marrocos, apesar de um problema no último dia. É um bom presságio para o futuro. Ainda tenho muito a aprender para aspirar à vitória no Dakar, dizer o contrário seria pretensioso. Digamos apenas que espero terminar entre os 5 primeiros, com a esperança de um lugar no pódio, tal como em 2024!”