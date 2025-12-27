Guillaume De Mévius e Mathieu Baumel: uma conquista genuína no Dakar 2026

A dupla belga-francesa, Guillaume De Mévius e Mathieu Baumel, regressa ao mundo do rali raid com uma notável resiliência, após um acidente que resultou numa amputação de uma das pernas do navegador francês.

A sua participação no Dakar 2026 marca o culminar de um período de adversidade extraordinária, que testou os limites da determinação humana. O piloto belga, de 28 anos, e o navegador francês, de 49, formam uma parceria que transcende o desporto automóvel, encarnando uma inspiradora história de superação no rali raid.

Guillaume de Mévius: herdeiro de uma dinastia

A paixão pelo automobilismo é uma herança na família De Mévius. Guillaume segue os passos do seu pai, Grégoire, que participou em oito edições do Dakar, alcançando como melhor resultado um 8º lugar, e foi cofundador da Overdrive Racing com Jean-Marc Fortin.

Natural de Namur, Guillaume fez a sua estreia no Dakar em 2022, no âmbito do programa Red Bull Off-Road Junior. Conduziu protótipos leves OT3 desenvolvidos pela Overdrive e, apesar de ter abandonado essa edição, garantiu uma vitória de etapa na categoria.

Em 2023, assumiu a liderança do projeto OT3, que foi rebatizado como G Rally Team OT3 (a letra ‘G’ refere-se às iniciais dos irmãos De Mévius). Nesta edição, competiu não só como piloto, mas também como gestor. Com o patrocínio de Nasser Al Attiyah, Guillaume liderou a categoria T3 durante dois dias, terminando num impressionante terceiro lugar.

O grande salto: primeira vitória belga em 22 anos

Em 2024, De Mévius ascendeu à categoria Ultimate, onde alcançou um marco histórico: venceu a primeira etapa do Dakar, tornando-se o primeiro belga a conquistar uma especial desde Stéphane Henrard em 2003. Concluiu a prova em segundo lugar na classificação geral, consolidando o seu estatuto como uma das figuras emergentes no cenário mundial do rali raid.

Abordado por vários construtores, Guillaume optou pela Mini para a edição de 2025. A sua decisão foi motivada pela visão de longo prazo da marca, pelo contrato de três anos proposto e pelo apoio da equipa X-raid.

A parceria com Mathieu Baumel: 2025 e o impasse

A parceria com Mathieu Baumel como navegador começou de forma promissora. Na sua primeira edição juntos, a dupla conquistou uma vitória de etapa. Contudo, problemas de fiabilidade na Mini JCW Rally 3.0i condicionaram o seu desempenho global, resultando num 21.º lugar na classificação final.

Agora, Guillaume De Mévius reflete sobre o regresso de Baumel com uma perspetiva clara. «Regressar ao Dakar com o Mathieu, depois do que aconteceu, é uma grande alegria, tanto pelo que representa a nível humano, como pelo facto de formarmos uma grande equipa. Damo-nos muito bem. Eu consigo ter um bom desempenho como piloto, e ele como navegador.»

A dupla acredita que o desempenho não sofrerá um declínio significativo. «Sei que, de fora, algumas pessoas podem pensar que haverá uma quebra de desempenho, mas sei que não será assim. No Dakar 2025, vencemos uma etapa e provámos que éramos rápidos. Infelizmente, faltou-nos fiabilidade e terminar em 21.º não era o objetivo, mas ainda havia muitos aspetos positivos.»

As melhorias na Mini foram substanciais. «Foi feito muito trabalho no carro, especialmente na fiabilidade. No desempenho também, porque, embora pense que já estávamos competitivos no ano passado, todos os nossos rivais trabalham intensamente, por isso temos de continuar a esforçar-nos!»

O objetivo é ambicioso, mas realista. «Somos um pouco ‘outsiders’, mas o nosso objetivo é terminar entre os cinco primeiros.»

Baumel, por sua vez, mantém a perspetiva. «Não estou aqui apenas para fazer figura, mas para competir na frente. Ganhar o Dakar novamente seria algo gigantesco, mas o que já é grandioso é ser o primeiro amputado na história do Dakar a competir num carro de topo. Só o facto de estar à partida já é uma pequena vitória.

A narrativa transcende o automobilismo. «Sabe-se que nem sempre é fácil, mas quando se investe os meios, há sempre grandes coisas a alcançar na vida, mesmo que a minha nunca mais seja a mesma.»