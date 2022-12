Guerlain Chicherit: “Quero dar a mim próprio uma oportunidade de ganhar o Dakar” | AutoSport

Guerlain Chicherit disputa o dakar desde 2005, embora só o tenha feito 11 vezes, e o seu melhor resultado continua a ser o 5º lugar de 2010, algo que pretende mudar este ano já que corre com um BRX Hunter Prodrive T1+, mas com a sua equipa, a GCK MotorSport. Curiosamente, o Dakar ocupa um lugar especial no cruzamento das múltiplas ‘vidas’ desportivas de Guerlain Chicherit.

O jovem de Tignes foi campeão mundial em Extreme Ski, teve também as suas primeiras experiências nos ralis (JWRC) e descobriu o Dakar em 2005: 49º. Notado pela equipa X-Raid, o piloto mostrou a sua competitividade em 2006, terminando em 9º lugar na geral.

Depois, a jornada de Dakar de Guerlain Chicherit passou a ser cheia de reviravoltas, por vezes demasiado espectaculares para os seus carros.

Contudo, sempre exibiu um certo ‘panache’ e tem um quinto lugar em 2010; e duas vitórias em duas etapas no seu currículo. Também experimentou a gama de problemas que se podem experimentar no Dakar. Desde o seu abandono em 2016, depois de se ter esgotado a tentar empurrar a Zebra Buggy da X-Raid até ao final de uma etapa, Chicherit afastou-se momentaneamente do Dakar e multiplicou as suas atividades.

Chicherit floresce agora como empresário, mas o seu interesse por carros também o levou a criar a sua equipa, a GCK MotorSport, para competir no Mundial de Rallycross.

Mas o seu envolvimento é acompanhado, mais importante ainda, por um desejo de orientar as corridas de automóveis para a responsabilidade ambiental e de fornecer soluções para a transição energética em todas as áreas.

Ao fundar o grupo industrial GCK, Chicherit faz parte de uma abordagem prospectiva, da qual uma das facetas se baseia no Dakar: ele tem a ambição de colocar em campo o primeiro veículo movido a hidrogénio capaz de vencer o rali até 2024-2025.

Para este concorrente natural, as apostas são muito mais importantes do que o resultado.

A GCK já se prepara para fornecer limpadores de neve movidos a hidrogénio para estâncias de esqui, autocarros e ceifeiras-debulhadoras. Sem perder de vista a ambição do hidrogénio, Chicherit e o navegador, Alexandre Winocq começaram por voltar ao ritmo das corridas, ocupando este ano o seu lugar no Hunter da BRX, que conduziram à vitória no Rally de Marrocos.

Tendo agora regressado a um nível bom de competitividade e com um carro capaz de vencer, o companheiro de equipa de Sébastien Loeb pode visar o resultado do pódio, que sempre teve em mente: “O que aconteceu este ano é muito positivo. Senti-me imediatamente muito confortável com este carro. Claro que, quando testamos, todos pensamos que somos campeões mundiais, mas estes sentimentos foram confirmados no Rally de Marrocos. Em termos de velocidade pura, éramos muitas vezes os mais rápidos. Há muito tempo que queria voltar a entrar num bom carro, e este é capaz de tudo. Em Marrocos, tive o cuidado de conduzir um pouco abaixo do meu potencial, e não cometi o menor erro: cheguei pronto para a batalha e saí bastante confiante.

A navegação era complicada, e mesmo assim o Alex fez um excelente trabalho. Penso que temos a maturidade necessária para percorrer a distância. O fator desconhecido é claramente o desempenho e a fiabilidade dos Audi, mas eles não pararam uma única vez em Marrocos!

E de um modo geral, não sei se alguma vez vi um plantel tão forte.

Enquanto esperamos para ver como evoluem os regulamentos sobre veículos de energias alternativas, decidi manter as coisas separadas para o carro que vamos preparar com a GCK.

Quero dar a mim próprio uma oportunidade de ganhar o Dakar. E se em 2025 o nosso carro estiver pronto, eu estarei…”

Palmarés

2022 : abandono na etapa 12

2016 : abandono na etapa 12

2015 : 45º

2014 : abandono na etapa 4

2013 : 8º

2011 : abandono

2010 : 5º

2009 : 9º

2007 : abandono na etapa 6

2006 : 9º

2005 : 49º