Grande novidade da X-Raid para o Dakar: um SSV

Pela primeira vez na sua história, a X-Raid vai ter um projeto fora da categoria T1 (carros) no Dakar. Num parceria com a Yamaha, vai assistir um veículo baseado no Yamaha YXZ1000R SxS que está a ser preparado para enfrentar o Dakar. O objetivo da equipa “X-raid Yamaha Racing Rally Supported Team” é oferecer aos interessados veículos baseados no YXZ1000R preparados para correr. O primeiro passo foi alterar as dimensões do Yamaha YXZ1000R, que se tornou mais largo, longo e mais baixo. Como não tem motor turbo, aplica-se o peso mínimo de 800 Kg. O centro de gravidade do carro foi baixado e a distribuição do peso otimizada. Os eixos foram reforçados e os engenheiros trabalham na dinâmica da pilotagem: a Yamaha é o primeiro modelo em que os pontos de montagem do amortecedor foram posicionados no exterior. Foi ainda instalado um sistema de suspensão Reiger especialmente desenvolvido. A “X-raid Yamaha Racing Rally Supported Team” irá alinhar na categoria T3 (uma subcategoria da classe Autos) no Dakar 2021, uma vez que ainda não cumpre todos os pré-requisitos para entrar na classe T4. Estes foram postos em prática para os SxS, do qual foi feito um número mínimo, a fim dos separar dos protótipos. Os dois protótipos Yamaha YXZ1000R irão completar os seus primeiros quilómetros competitivos na Hail Baja na Arábia Saudita.

Sven Quandt: “Este projeto é um passo importante para a X-raid, pois estamos a desenvolver, pela primeira vez na história da empresa, um veículo fora da categoria Auto (T1). Temos vindo a monitorizar o mercado de SxS há muito tempo e também estive fortemente envolvido no desenvolvimento dos regulamentos para esta classe. Agora é o momento certo para estar ativo neste mercado, juntamente com a Yamaha. Acreditamos que esta classe irá desempenhar um papel fundamental nas corridas internacionais no futuro, tanto para os novos como para pilotos experientes no Dakar, e ainda para os profissionais. Estamos encantados por ter o Mattias (Ekstrom) e a Camelia Liparoti envolvidos neste projeto. Ambos dão-nos a oportunidade de ganhar muita experiência”.