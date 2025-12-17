Gonçalo Guerreiro aponta à vitória no Dakar 2026 como piloto oficial da Polaris

O atual Campeão Nacional de Todo-o-Terreno, Gonçalo Guerreiro, foi confirmado como piloto oficial da Polaris para o Rali Dakar 2026. Após uma estreia notável na edição de 2025, onde conquistou o segundo lugar na categoria Challenger, o piloto português de 24 anos regressa à Arábia Saudita com o objetivo de vencer a competição SSV.

Integração na estrutura de Sébastien Loeb

Gonçalo Guerreiro, que na edição anterior competiu pela Red Bull Off-Road Junior Team, dá agora um passo significativo na sua carreira ao integrar a estrutura SSV LOEB Fray Média Motorsport, liderada por Sébastien Loeb. O piloto estará aos comandos de um Polaris RZR Pro, viatura de um construtor que soma vitórias na categoria SSV nas duas últimas edições da prova.

A apresentação oficial do projeto decorreu no Palaphita Cascais – Casa da Guia, onde foram delineados os objetivos para a maior competição mundial de desporto motorizado. A ascensão de Guerreiro no panorama internacional foi consolidada ao longo de 2025, ano em que, além do título nacional, foi convidado por duas vezes pelo campeão mundial Nasser Al-Attiyah para integrar a sua equipa, tendo triunfado em ambas as ocasiões.

A experiência como trunfo para o pódio

Consciente da exigência da prova, Gonçalo Guerreiro destaca a maturidade adquirida como fator diferenciador para esta nova participação.

“Vou para este Dakar com mais experiência e penso que isso é que vai ser a chave do sucesso. No entanto, tenho muita consciência da dificuldade do Dakar. É uma prova muito desgastante, tanto ao nível físico como mental, mas é por isso que o Dakar é tão fantástico”, afirmou o piloto.

Guerreiro sublinhou ainda a ambição de superar o resultado da sua estreia: “Em 2025, cumpri o meu sonho de estar à partida da prova e quero voltar para fazer um resultado melhor. [A edição de] 2025 foi um sucesso, mas agora tenho mais experiência para ambicionar o topo do pódio”.

Aposta estratégica da Polaris Ibéria

Para a Polaris Ibéria, a contratação do jovem piloto português representa o culminar de uma estratégia de internacionalização. Miriam Torres, Marketing Manager da marca, expressou satisfação com a parceria:

“Para nós é um grande orgulho ter o Gonçalo como piloto oficial Polaris. É a combinação de um projeto que começou com o novo Pro R. Foi uma aposta clara na internacionalização e nas corridas fora dos Estados Unidos e culmina com um piloto tão forte como o Gonçalo a representar a Polaris Ibéria na maior corrida de todo-o-terreno do mundo”.

Cronograma do Rali Dakar 2026

O Rali Dakar 2026 realizar-se-á novamente na Arábia Saudita, disputando-se entre os dias 3 e 17 de janeiro. O percurso terá partida e chegada em Yanbu, com o dia de descanso agendado para 10 de janeiro, na capital, Riade.