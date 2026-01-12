Gonçalo Guerreiro abandona Dakar devido a acidente
Gonçalo Guerreiro foi forçado a abandonar o Dakar após sofrer uma fratura no braço num acidente ocorrido aos 50 km da etapa 8. O piloto português, que ocupava a quinta posição na geral, foi evacuado por helicóptero e transportado para o bivouac onde foram realizadas radiografias confirmando a lesão.
O dia tinha começado de forma promissora para Gonçalo Guerreiro, que liderava a etapa em segundo lugar aos 45 km. Porém, apenas cinco quilómetros depois, a especial no Polaris terminou abruptamente com um acidente que llhe infligiu ferimentos graves no braço direito.
A lesão detectada pelas radiografias, quase certamente uma fractura, compromete irremediavelmente o regresso à competição nas próximas etapas, impedindo o piloto de continuar a defender a sua posição de quinto na geral.
Impacto significativo na categoria SSV
A saída de Guerreiro representa uma perda substancial para a Polaris na prova, particularmente quando ocupava posição de destaque apenas uma hora atrás do seu colega de equipa Brock Heger. O acidente interrompe uma campanha até então bastante sólida do piloto português na categoria dos veículos ligeiros, onde competia como um dos principais candidatos ao top-10 final.
FOTO Kin Marcin Red Bull Content Pool
