Gonçalo Guerreiro 2º no prólogo dos SSV no Dakar

Nos SSV, Brock Heger / Max Eddy (Polaris Rzr Pro R Loeb Fraymedia Motorsport-Rzr Factory Racing) foram os mais rápidos nos SSV, superando Gonçalo Guerreiro / Maykel Justo (Polaris RZR Pro R/Loeb Fraymedia Motorsport-RZR Factory Racing) por quatro segundos com Kyle Chaney / Jacob Argubright (BRP Can-Am Maverick R Can-Am Factory Team) dois segundos mais atrás. Seguiram-se João Monteiro / Nuno Morais BRP Can-Am Maverick R/Can-Am Factory Team e a fechar o top 5, Jeremias Gonzalez Ferioli / Gonzalo Rinaldi BRP Can-Am Maverick R/Can-Am Factory Team Ssv1).

Alexandre Pinto / Bernardo Oliveira (Polaris Rzr Pro R Sport/Old Friends Rally Team) foram nonos, Helder Rodrigues / Gonçalo Reis (Polaris Rzr Pro R Sport/Santag Racing), 13 e João Dias / Daniel Jordão (Polaris Rzr Pro R Sport/Santag Racing), 18º Não terminaram ainda mais concorrentes lusos dos SSV na altura em que publicámos este texto.

Kin Marcin / Red Bull Content Pool

