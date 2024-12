Futuro do Dakar: Missão 1000, Ato II

O programa Dakar Future foi introduzido durante a edição de 2021 para promover a utilização de fontes de energia alternativas no rali. Os incentivos implementados ano após ano produziram resultados tangíveis e provaram o valor de uma abordagem gradual, especialmente para os biocombustíveis.

A Dacia surgiu no cenário dos rally-raid com o seu modelo Sandrider, que funciona com combustível 100% sintético, o que demonstra a vontade das partes interessadas de continuarem a inovar.

A Ford M-Sport também se preparou para o Dakar com biocombustíveis, tal como alguns dos participantes da Mini X-raid e da Toyota Gazoo Racing. Olhando para o panorama geral, a maior parte dos veículos de elite da classe Ultimate mudaram para combustíveis que reduzem as emissões de carbono em quase 70%, com a grande maioria das restantes equipas a tencionar seguir o exemplo nos próximos anos.

Na mesma linha, o Dakar lançou a Missão 1000 para pôr à prova as tecnologias de ponta na altura de participar neste banco de ensaio XXL.

Em 2024, o resultado foi um tesouro, que regressou às suas garagens para tornar as suas máquinas mais fiáveis e robustas. Foram selecionados três tipos de motores para a Missão 1000: condições extremas do deserto.

Os projetos audaciosos são uma fonte de dados para os pioneiros que aceitaram o desafio Totalmente elétrico, Totalmente a hidrogénio e Tecnologia híbrida.