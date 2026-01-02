Futuro do Dakar: hidrogénio e biocombustíveis aceleram transição energética
O Dakar Rally 2026 afirma‑se cada vez mais como um “laboratório ao ar livre” para testar soluções de mobilidade do futuro, segundo David Castera, diretor da prova. O programa Dakar Future, apoiado por todos os construtores presentes, transforma a competição numa plataforma real de validação tecnológica, com benefícios diretos para a produção de veículos de série.
A iniciativa abrange desde biocombustíveis avançados até protótipos movidos a hidrogénio, passando por veículos eléctricos em categorias específicas, acelerando a transição para energias mais limpas sem comprometer o desempenho desportivo.
Biocombustíveis: Dacia e Toyota na vanguarda
A Dacia Sandriders, integrada no grupo Renault, desenvolveu em colaboração com a Aramco um biocombustível que corta significativamente a pegada de carbono dos seus quatro carros Ultimate, mantendo intacto o rendimento competitivo. Tiphanie Isnard, diretora de equipa, sublinha que a escolha resultou de testes exaustivos que confirmaram a viabilidade técnica da solução.
A Toyota Gazoo Racing segue caminho idêntico em parceria com a Repsol, focada na eliminação progressiva do carbono. Jean‑Marc Fortin, diretor desportivo da TGR W2RC, refere que múltiplas sessões de ensaios permitiram aperfeiçoar um biocombustível ideal para as Hilux, demonstrando que a sustentabilidade pode coexistir com a vitória desportiva.
Missão 1000: eléctricos e hidrogénio em ação
Na categoria Missão 1000, seis motos eléctricas da Arctic Leopard Galicia Team e o camião KH7 Ecovery enfrentam pistas e dunas do Dakar, validando a resistência de propulsões de zero emissões em condições extremas. Estes projetos comprovam a maturidade crescente das tecnologias elétricas no rally-raid mais exigente do mundo.
GenZ 300: hidrogénio já no bivouac
O projecto nascido em 2020, quando o aventureiro Mike Horn competiu com Cyril Després num carro de recolha de dados para células de combustível de hidrogénio, evoluiu para o GenZ 300. Desenvolvido pela empresa de Horn, Inocel, o gerador móvel a hidrogénio fornece já eletricidade a parte significativa do bivouac do Dakar, ilustrando uma aplicação prática e imediata da tecnologia.
Anúncio histórico: hidrogénio em 2027
O ponto alto da conferência de imprensa em Yanbu foi o anúncio de uma aliança entre Inocel e a estrutura X-Raid, liderada por Sven Quandt — o homem por trás da vitória de Carlos Sainz com um Audi híbrido em 2024. Para 2027, a dupla prepara um veículo totalmente movido a hidrogénio para a Missão 1000 do Dakar Future, o primeiro de uma série de avanços previstos.
Esta parceria sinaliza o compromisso dos principais atores do desporto automóvel com o hidrogénio como solução viável para o futuro, transformando o Dakar num acelerador concreto de inovações que chegarão ao mercado de consumo.
