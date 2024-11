Franco Sport regressa ao Dakar: “a equipa ‘nasceu’ numa autocaravana no regresso a Portugal do Rali de Monte Carlo de 2018”

A Franco Sport, equipa dos primos e irmãos Mário, Alexandre e Rui Franco, vai voltar ao Dakar em 2025 com a sua estrutura com ‘familiar’, que tem feito um grande trabalho, em 2025 novamente com Rui Franco ao lado de Mário Franco, ao invés de Daniel Jordão, já estiveram recentemente em Marrocos a preparar o Dakar. A estreia foi em 2022, com Mário Franco a rodar entre os 6 primeiros até à etapa 5, quando problemas mecânicos lhe custaram 4 horas. No entanto, conseguiu recuperar o seu lugar, alcançando um respeitável 13º lugar na classe Proto T3.

No início deste ano, a Francosport, em ano de estreia aos comandos de um Yamaha YXZ 1000R Turbo T3, Mário Franco e Daniel Jordão alcançaram o Top 10 do novo Ranking Challenger em duas das etapas, o 8º lugar no derradeiro setor seletivo o 7º melhor tempo na segunda etapa numa prova marcada por alguns furos, alguns contratempos mecânicos e pedidos de assistência, a utilização do Joker, que após a ausência na 10ª etapa lhes permitiu prosseguir com a competição, mas acima de tudo, por muita aprendizagem e a satisfação de terem concluído com sucesso o rali.

“A Franco Sport ‘nasceu’ numa autocaravana no regresso a Portugal do Rali de Monte Carlo de 2018, uma ideia dos dois que o meu primo (Mário Franco) acabou por seguir, a ideia inicial era uma estrutura que apoiasse o carro dele e o meu, depois ele desenvolveu muito bem a parte dos SSV, depois os T3 e agora um projeto mais a sério com os Yamaha da X-Raid, e é uma equipa que onde a vemos, não faz má figura ao pé de qualquer equipa internacional”, disse Alexandre Franco.