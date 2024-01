Franco Sport no Dakar: Daniel Jordão, explica como utiliza os equipamentos de navegação | AutoSport

No Dakar é particularmente importante uma boa navegação. O navegador Daniel Jordão, da Franco Sport, explicou-nos para que servem e como são utilizados os equipamentos de navegação do Yamaha YXZ 1000R Turbo T3 da categoria Challenger que partilha com o piloto Mário Franco.

Como é analisada a informação do roadbook e como usa Daniel Jordão os dois ecrãs dispostos no veículo? Como é possível voltar “atrás” para um ponto que a equipa sabe que o rumo certo, no caso de terem saído do percurso? Tudo isso é explicado pelo navegador luso da dupla da Franco Sport.