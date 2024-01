Franco Sport mostra o bivouac do Dakar | AutoSport

A equipa Franco Sport mostra o funcionamento do bivouac e da zona de assistência do Dakar 2024. Os concorrentes do Dakar vivem num ambiente de constante movimento e desafio. O bivouac, ou acampamento, se preferir é o local onde assistem os carros e passam a noite após cada etapa da corrida. É um local onde se preparam para o dia seguinte e descansam do anterior.

O bivouac é dividido em áreas específicas para cada tipo de veículos. As equipas dos carros, Ultimate, Challenger, SSV, camiões e motos têm seus próprios setores, onde se instalam, há também uma área central, onde os competidores podem encontrar comida, água, WC e outros serviços inerentes à corrida.

A vida no bivouac é bastante agitada. Os competidores trabalham duro para preparar seus veículos para a próxima etapa mas também precisam descansar e se alimentar, para que estejam em boas condições para o dia que se segue. A vida no bivouac do Dakar é uma experiência única e desafiadora. Os competidores precisam ser capazes de se adaptar a um ambiente de constante movimento e mudança.