Francisco ‘Chaleco’ López: um triunfo completamente diferente do ano passado | AutoSport

Após a vitória do ano passado na corrida T4, o antigo motard chileno venceu este ano a categoria T3, curiosamente sem ganhar nenhuma etapa no processo: “Foi uma longa corrida. Estas duas semanas correram bastante bem. Foi um cenário completamente diferente em comparação com o ano passado, quando tive de andar a fundo todos os dias sem falhas. Após a etapa 2, mantivemos uma liderança considerável, pelo que só precisávamos de nos concentrar em chegar à meta, dia após dia. Estou realmente feliz pelo facto da nossa estratégia ter funcionado. Era um teste de resistência, tínhamos de evitar avarias. Depois de tudo isso, a vitória tem um sabor realmente doce”.