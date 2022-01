França considera cancelamento do Dakar | AutoSport

A bomba que foi colocada num carro de apoio da Sodicars, que feriu gravemente o condutor do carro, o francês Philippe Boutron, perto do hotel da equipa, dias antes do arranque da prova, em Jidá, está a levar França a colocar a hipótese de cancelar o Rally Dakar.

Hoje, o Ministro dos Negócios Estrangeiros francês, Jean-Yves Le Drian deixou no ar a possibilidade de cancelar o Rali Dakar, numa entrevista dada a um canal francês, a BFM TV. O Ministro diz que já não é a primeira vez que existem atos terroristas na Arábia Saudita contra interesses franceses, e por isso ponderam cancelar a prova, algo que a ASO não aceitou. Como se calcula, o que sucedeu em 2008 regressou à memória de todos, quando a ASO foi forçada a cancelar o Lisboa-Dakar 2008.