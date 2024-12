Ford Raptor T1+: engenharia e determinação no Rali Dakar 2025

A M-Sport e a Ford Performance estão a caminho do Rali Dakar com os novos Raptor T1+, o ‘monstro’ da Ford para o Todo-o-Terreno…

As quatro unidades do Ford Raptor T1+ que a M-Sport e a Ford Performance vão colocar em campo no próximo Rali Dakar já rumaram à Arábia Saudita, país que acolherá pela sexta vez a mais dura e importante competição de todo-o-terreno do mundo.

A Ford Performance, a divisão de carros desportivos e de competição da Ford Motor Company, participa no evento deste ano com uma forte equipa de pilotos e todos os recursos necessários para alcançar o melhor resultado.

Em todo o caso, o envolvimento da equipa no Rali Dakar começou na última edição com duas unidades Ford Ranger, que conseguiram terminar a prova após um bom desempenho conjunto de teste de toda a estrutura.

Foi a primeira experiência de um projeto desportivo que continua com mais força este ano. Desde o início de 2024, uma equipa multidisciplinar liderada pela M-Sport e pela Ford Performance tem vindo a testar e a evoluir o novo Raptor T1+, um veículo criado de raiz que representa o auge do design e da engenharia de veículos todo-o-terreno da Ford.

Com uma suspensão avançada, um potente motor 5.0 V8 e um desempenho extremo concebido para os ambientes mais adversos, os Raptors e as suas equipas estão prontos para o grande desafio.

No próximo Rali Dakar, os quatro Ford Raptor T1+ serão conduzidos por Carlos Sainz-Lucas Cruz (#225), Nani Roma-Álex Haro (#227), Mattias Ekström-Emil Bergkvist (#226) e Mitch Guthrie Jr-Kellon Walch (#228). As quatro equipas têm uma experiência valiosa em ralis todo-o-terreno e, em particular, no Dakar.

Carlos Sainz, quatro vezes vencedor do rali, a última das quais no ano passado, e Nani Roma, duas vezes vencedor desta famosa corrida, são, evidentemente, os principais candidatos da equipa. O melhor cartão de visita da M-Sport e da Ford Performance é o trabalho que tem sido feito.

A conceção e o design começaram nos primeiros meses de 2023 e, no final desse ano, iniciou-se a construção do primeiro chassis. Com a primeira unidade concluída no primeiro trimestre de 2024, o primeiro teste dinâmico do novo Raptor T1+ teve lugar a 16 de abril em Cockermouth, na Grã-Bretanha, com Nani Roma ao volante.

Após a entrada de Carlos Sainz na equipa, os testes continuaram de mãos dadas entre os dois pilotos espanhóis em território espanhol, a 8 de maio em Monegros. Após esta data, e com os Raptor em fase de afinação, os testes prosseguiram em maio em França e em junho em Marrocos, desta vez com todos os pilotos da equipa ao volante.

A 12 de julho de 2024, no Festival de Velocidade de Goodwood, na presença de Carlos Sainz e Nani Roma, o Ford Raptor T1+ foi apresentado. Um mês mais tarde, a 9 e 10 de agosto, Nani Roma e Álex Haro fizeram a sua estreia oficial na Baja Hungria, uma estreia estrondosa com a vitória da dupla à geral, demonstrando o grande desempenho do veículo.

Depois de mais testes no Norte de África, foi a vez da segunda prova do programa, o Rallye du Maroc, de 6 a 11 de outubro, com Carlos Sainz-Lucas Cruz e Mattias Ekström-Emil Bergkvist. O trabalho nesta prova foi de grande importância para a evolução da mecânica e a deteção de pontos de melhoria.

Carlos Sainz conseguiu vencer uma etapa e isso foi contra todas as grandes equipas da cena dos ralis. Após mais de 10.000 km de testes em pistas de todos os tipos, tendo participado com sucesso em duas provas e a iminente participação no Rali Dakar 2025, a Ford Motor Company demonstra o seu compromisso com esta prova e com a própria especialidade, alinhando uma equipa forte, preparada e experiente para enfrentar o desafio de competir nesta competição.

Design e engenharia Ford

O Ford Raptor T1+ é construído sobre uma estrutura de aço T45 com painéis da carroçaria em fibra de carbono, realçando a parte dianteira apelativa com uma clara pintura Raptor. O veículo tem uma distância ao solo de 400 mm, um comprimento de 4.574 mm, uma largura de 2.300 mm e uma distância entre eixos de 3.000 mm. O peso total mínimo é de 2.010 kg. Uma das grandes decisões iniciais foi a adição do motor Coyote V8 de 5,0 litros com 360 cv e 540 Nm de binário às 4.250 rpm. A transmissão é de tração permanente às 4 rodas com caixa sequencial Sadev de 6 velocidades, embraiagem AP e diferenciais de deslizamento limitado dianteiro, central e traseiro com bloqueio mecânico. As suspensões dianteira e traseira independentes do tipo braços duplos possuem dois amortecedores Fox ajustáveis por roda e 350 mm de curso, com montantes e forquilhas em alumínio maquinado. Os travões dianteiros e traseiros são Alcon ventilados de 355 mm com pinças monobloco de 6 pistões e travão de mão hidráulico. O Raptor T1+ está equipado com jantes de alumínio de 8,5 x 17 polegadas e pneus BF Goodrich específicos.