Ford Ranger T1+: M-Sport e NWM já fizeram mais de dois Rali Dakar, estreia competitiva para breve… | AutoSport

A M-Sport e a Neil Woolridge Motorsport continuam o sempre difícil processo de desenvolvimento de um novo carro, terminando mais uma das diversas fases de evolução e desenvolvimento do projeto. quanto melhor for o trabalho nesta fase, menos dores de cabeça existirão quando os carros enfrentarem a ‘dura realidade’ da competição. É aí que ficam à mostra todos os pontos que as estruturas inglesa e sul-africana não detetar nesta fase. Portanto, resta esperar para ver…

A M-Sport e a Neil Woolridge Motorsport (NWM) anunciaram que a Ford Ranger T1+ concluiu mais uma fase de testes e desenvolvimento, resultando isso numa importante atualização que melhora o desempenho, o arrefecimento e a fiabilidade do chassis. Desde o último trimestre de 2022, a M-Sport e a NWM levaram a Ford Ranger T1+ numa viagem de testes pela Europa, África e Médio Oriente para compreender a direção do desenvolvimento das já fortes fundações estabelecidas pela NWM. No total, a M-Sport e a NWM completaram mais de 10.000 quilómetros de testes de desenvolvimento – o equivalente a mais de duas distâncias do Rali Dakar. Neste intenso período de desenvolvimento, a M-Sport e a NWM visaram o desempenho e a fiabilidade do veículo.

Na área do desempenho do veículo, foram abordadas duas áreas principais com atualizações do chassis que aumentaram a resistência e a rigidez. A segunda área de maior interesse para a M-Sport foi a suspensão do veículo, com a M-Sport a alargar a sua parceria de longo prazo com a Reiger Suspension para incluir agora o rally-raid. A Ranger T1+ está agora equipada com amortecedores Reiger feitos à medida, desenvolvidos pela Reiger, que teve pessoal presente durante as fases iniciais do programa de desenvolvimento.

A configuração com que a equipa chegou levou o Ranger T1+ a um novo nível de capacidade, tornando-o capaz de enfrentar o Rali Dakar a um ritmo competitivo graças às variadas condições experimentadas durante os testes, incluindo as temperaturas mais frias de França no inverno e o sol escaldante do verão nas dunas de Marrocos.

O pacote de desenvolvimento M-Sport NWM Ford Ranger T1+ passou com sucesso a inspeção de homologação e está agora instalado em todas as novas entregas de carros M-Sport NWM Ford Ranger T1+ com encomendas a partir de 1 de agosto de 2023.

Neil Woolridge, fundador da NWM, afirmou: “Valorizamos a parceria com a M-Sport e a Ford Performance, e a oportunidade que esta criou para acelerar o desenvolvimento da nossa Ranger T1+ em preparação para o Rali Dakar de 2024. Isto permitir-nos-á mostrar o desempenho e as capacidades do nosso carro no palco internacional.”

“O pacote original da Ranger T1+ era muito bom, e os nossos próprios testes e desenvolvimento na África do Sul e a nossa participação no Campeonato Sul-Africano de Rally Raid já registaram melhorias significativas e competitividade. O facto de os nossos dois pilotos locais, Gareth e Lance Woolridge, correrem com os carros e também estarem envolvidos na conceção e construção dos veículos, permitiu-nos fazer melhorias contínuas no carro desde a sua estreia no ano passado.”

“Com a M-Sport e a NWM a trabalharem em conjunto e a completarem cerca de 10.000 km de testes desde o ano passado em vários locais e condições climatéricas, conseguimos afinar todas as partes do carro e o progresso tem sido muito satisfatório. Estamos ansiosos por ver como é que a Ranger T1+ atualizada se comporta no cenário internacional de rally raid.”

Chris Williams, Diretor Técnico da M-Sport, afirmou: “Estudamos cuidadosamente o chassis para encontrar oportunidades de melhorias estruturais em termos de rigidez e durabilidade. Estas alterações foram efetuadas e validadas através de um rigoroso programa de testes.”

“Para acelerar o nosso desenvolvimento, quisemos recorrer à Reiger devido à sua experiência no Dakar. Em colaboração, criámos uma nova configuração de amortecedores e braços de suspensão, resultando numa relação de movimento melhorada e fazendo pleno uso da mais recente tecnologia de amortecedores da Reiger, concebida especificamente para rally raid. Testámos a nova configuração em Fontjoncouse, e duas vezes em Marrocos, com melhorias significativas no desempenho.

“Um dos maiores desafios tem sido a otimização dos sistemas de refrigeração do veículo. Concentramo-nos em simplificar e melhorar a eficiência dos refrigeradores. Utilizando CFD, estudámos a aerodinâmica para compreender o fluxo de ar do veículo e aprender a melhor forma de extrair calor a diferentes velocidades. Para validar as nossas alterações, efectuámos testes no Dubai, na África do Sul e em Marrocos, todos com temperaturas ambiente superiores a 40 graus Celsius.

“A próxima fase para a Ranger T1+ é ver como se comporta em competição. A fase principal de desenvolvimento está agora concluída, precisamos de a provar em competição. A partir daqui, iremos participar em competições mais relevantes para garantir que estamos em forma antes do Rali Dakar de 2024.”