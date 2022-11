Ford Ranger T1+ já não vai ao Dakar 2023 | AutoSport

Afinal, a prevista participação da nova Ford Ranger T1+ no Dakar 2023, já não irá acontecer.

A dois dois meses de distância da prova e com as inscrições a fechar na próxima segunda feira, a M-Sport e Neil Woolridge Motorsport decidiram não levar a sua nova Ford Ranger T1+, já que embora o desenvolvimento prossiga, os problemas e ruturas na cadeia de abastecimento de peças e componentes, tornou muito difícil ter certezas quanto ao Rali Dakar 2023, o que significa que a prevista participação da equipa e da nova máquina, ficará para 2024, o que não deixa de ser um forte revés, isto quando a Toyota e a BRX PRodrive já vão para o segundo ano de T1+. A escassez global de peças, acelerada pela invasão russa da Ucrânia a que se juntou à pandemia dos dois anos anteriores, colocou muitos problemas quanto às garantias de peças e outros material, o que dificulta muito o planeamento: “Para ser honesto, penso que poderíamos fazer Dakar em janeiro, mas não estamos 100% seguros de que o possamos fazer da forma que precisa de ser feito”, disse o chefe da M-Sport, Malcolm Wilson ao DirtFish.

O piloto da M-Sport no WRC, Adrien Fourmaux testou recentemente a Ford Ranger T1+ no Dubai, mas não vermos as novas T1+ da Ford no Dakar.