Ford Ranger T1+ da M-Sport está preparada para o Dakar 2024 | AutoSport

A viagem da Ford para o Rali Dakar 2024 já começou, com a Ford Performance, a M-Sport Ranger e a Neil Woolridge Motorsports, a partirem na longa viagem até à linha de partida em janeiro. A equipa está, muito naturalmente entusiasmada por começar esta aventura épica, pois procura terminar e aprender antes de elevar a fasquia do seu desafio em 2025 numa das corridas mais difíceis do mundo.

A M-Sport e a Neil Woolridge Motorsport há muito desenvolvem o novo carro, Ford Ranger T1+ concluiu no passado Rali de Marrocos, que terminou no pódio, o seu desenvolvimento e agora só mesmo o ‘verdadeiro’ terreno do Dakar vai expor as forças e fraquezas do carro.

Desde o último trimestre de 2022, a M-Sport e a NWM levaram a Ford Ranger T1+ numa viagem de testes pela Europa, África e Médio Oriente para compreender a direção do desenvolvimento das já fortes fundações estabelecidas pela NWM.