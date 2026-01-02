Ford Racing dobra a aposta no Dakar para 2026

Por Mark Rushbrook, diretor global da Ford Racing.

Para qualquer marca que queira reivindicar a liderança nas provas off-road, o Dakar destaca-se acima de todas as outras. A prova reduz tudo ao essencial — durabilidade, velocidade, trabalho em equipa, preparação — e faz isso ao longo de duas semanas implacáveis e milhares de quilómetros competitivos. Não há onde se esconder. É exatamente por isso que o Rally Dakar 2026 representa um momento tão significativo para a Ford.

De 3 a 17 de janeiro, competiremos pela primeira vez no Dakar sob a bandeira da Ford Racing, e isso tem um significado real. A Ford Racing não é simplesmente um novo nome para os nossos esforços competitivos.

É um negócio totalmente integrado, criado para conectar corridas, engenharia, desenvolvimento de produtos, experiência do cliente e marca de uma forma que a Ford nunca fez antes. O que provamos na competição agora flui direta e intencionalmente para os veículos que os nossos clientes compram.

O nosso compromisso com o Dakar reflete essa mudança. Em 2026, teremos a maior presença Raptor de sempre:

· Quatro inscrições de fábrica Ford Racing Raptor T1+, pilotadas pela nossa mesma equipa de 2025

· Quatro Raptor privados adicionais a competir na mesma plataforma principal

Essas incrições privadas são uma parte deliberada da forma como fazemos crescer o ecossistema Raptor a nível global — partilhando tecnologia, dados e durabilidade entre equipas de clientes que estão a impulsionar o mesmo hardware nas mesmas condições extremas. Essa profundidade fortalece o programa, acelera a aprendizagem e reforça a credibilidade da plataforma Raptor em todos os níveis da competição.

O Ford Raptor T1+ representa a expressão mais completa até agora do que aprendemos ao longo de anos de corridas no deserto. É mais leve, mais eficiente aerodinamicamente, oferece visibilidade e controlo drasticamente melhorados e incorpora ganhos significativos no desempenho da suspensão, acesso ao cockpit e durabilidade geral. Essas melhorias têm origem nos dados da competição, na análise etapa a etapa e nas realidades do que é necessário para sobreviver e ter um bom desempenho no Dakar.

As nossas parcerias técnicas com a M-Sport, FOX, Method Race Wheels e Optima Batteries continuam a ser fundamentais para esse progresso. Juntos, continuamos a evoluir a plataforma através da experiência do mundo real e de ferramentas analíticas — não de simulação. A tecnologia que sobrevive ao Dakar influencia diretamente os futuros produtos off-road da Ford.

Ao mesmo tempo, a Ford Racing hoje em dia é também um negócio em crescimento. Provamos em todos os nossos programas Mustang o que a verdadeira integração entre a corrida e a estrada pode oferecer. Do GT3 e GT4 às corridas dos nossos clientes no Dark Horse R e aos esforços da série monomarca, as lições da competição em pista fluíram diretamente para a produção dos Mustang — melhorando o desempenho, a fiabilidade e a confiança dos clientes, ao mesmo tempo que construímos um ecossistema de desempenho global rentável em torno do carro. Essa mesma filosofia agora se estende totalmente ao Raptor e ao nosso portfólio off-road.

Os nossos primeiros anos no Dakar foram dedicados à aquisição de conhecimento: compreender a corrida, os ritmos, o terreno e as exigências operacionais. Essa fase foi necessária. A fase em que entramos agora é diferente.

Com escala, experiência e oito Ford Raptor em campo, a nossa mentalidade mudou da acumulação para a execução. O objetivo já não é validar o programa. O objetivo é disputar a vitória geral.

A relação da Ford com as corridas sempre foi mais do que apenas competição. Desde a primeira corrida de Henry Ford em 1901 até à presença global atual no desporto motorizado, as corridas têm servido como o nosso laboratório de engenharia mais exigente e um dos nossos mais poderosos amplificadores de marca. Sob a Ford Racing, essa conexão está agora mais curta, mais rápida e mais responsável do que nunca.

O Dakar continua a ser o teste mais extremo dessa filosofia. Quando um sistema, um componente ou um conceito funciona aqui, ganha o seu lugar na próxima geração de veículos de desempenho da Ford.

Chegamos a 2026 com confiança na nossa preparação, crença nos nossos pilotos e engenheiros e fé absoluta na plataforma Raptor que construímos juntos. Este é o esforço mais forte que a Ford já empreendeu no Dakar e um momento decisivo para a Ford Racing como empresa global de desempenho.

Mark Rushbrook Diretor global, Ford Racing