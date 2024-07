Ford quer dominar o Rali Dakar

A Ford diz estar determinada a dominar o cenário dos ralis, quer seja WRC, ou Rali TT, tendo para isso desenvolvido novo e ambicioso programa de fábrica para correr no Dakar. Como se sabe, a marca norte-americana apresentou o seu novo Ford Raptor T1+ com que quer correr no Rali Dakar.

Segundo Mark Rushbrook, Diretor global da Ford Performance MotorSports, a ideia passa por um plano a longo prazo, que visa chegar ao domínio nos ralis de off-road. “Queremos não apenas competir, mas vencer. O Dakar é apenas o começo. A nossa ambição é clara: queremos ser os melhores em todas as disciplinas dos ralis”, disse Mark Rushbrook, ao Autosport inglês.

Em nova associação como a M-Sport, a equipa que vai ter ao volante dos seus carros, Carlos Sainz e Nani Roma, já fez mais de 10.000 Km de testes com o novo Raptor T1+, que substitui a Ranger que foi construída somente para que a equipa percebesse melhor os meandros do Dakar e será em 2025 que a Ford ‘atacará’ o Rali Dakar em força, com o seu novo programa de fábrica, com Rushbrook a garantir que este projeto não passa somente por chegar, vencer e sair, mas sim, manter a marca no todo-o-terreno, segundo diz Rushbrook, “indefinidamente. Desde que faça sentido, porque é que havíamos de parar”, diz.