Ford Performance finalmente no Rali Dakar: Ranger Raptor T1+ ‘prepara-se’… | AutoSport

Há muito que a Ford Performance se está a preparar para o Dakar, e para isso tem vindo a desenvolver uma Ford Raptor T1+. A marca norte americana está pronta para expandir o empenho global nos desportos motorizados, assumindo o desafio de participar no Rali Dakar, uma das competições todo-o-terreno mais duras do mundo.

O Ford Ranger T1+, construído propositadamente para a competição e a mais radical de sempre, irá alinhar no Rali Dakar de 2024 na Arábia Saudita, na classe Rally Raid T1+, com o objetivo de “chegar ao fim e aprender”. Nesse contexto, a Ford Performance está a colaborar num abrangente programa de testes e desenvolvimento com a M-Sport e a Neil Woolridge Motorsports, para se preparar para o que se espera ser um desafio extremamente difícil em janeiro.

A Ford Performance já competiu e venceu em todo o tipo de eventos, de Le Mans ao Mónaco, de Daytona a Bathurst e de Finke a Ensenada. Mas ainda não enfrentou uma das corridas mais duras do planeta – o icónico Rali Dakar.

Hoje, a Ford anunciou que chegou a hora de preencher esta lacuna no seu currículo de desporto motorizado. As versões de competição mais apuradas dos radicais Ford Ranger e do Ranger Raptor vão abrir o caminho para a expansão da Ford Performance para as competições todo-o-terreno a nível mundial, incluindo o famoso e temível Rali Dakar em 2024 e mais além. O primeiro passo no plano plurianual para competir no Rali Dakar é chegar ao fim e tirar o máximo de conhecimentos em colaboração com os parceiros de longa data M-Sport e Neil Wooldridge Motorsport (NWM), responsáveis pelo desenvolvimento e assistência dos veículos e pela gestão de eventos.

“Atacar um dos maiores eventos mundiais de todo-o-terreno – o Rali Dakar – foi sempre um dos nossos objetivos”, referiu Mark Rushbrook, Diretor Global da Ford Performance Motorsports. “Não podemos subestimar a enormidade do desafio que temos pela frente. Precisamos de chegar ao fim e adquirir conhecimentos, para já, com o Ranger T1+ e parceiros como a MSport e a NWM, que contribuem com a sua experiência. Juntos, podemos fazer coisas incríveis nas dunas de areia da Península Arábica.”