Ford Performance e a M-Sport no Dakar com o Raptor T1+

Em 2025, a Ford Performance e a M-Sport vão competir na categoria T1+ do rali com o Raptor T1+.

Aqui está a prova cabal que a Ford aposta no desporto motorizado, vai correr como equipa oficial no próximo Rali Dakar, com a M-Sport como parceiro técnico. O facto da Ford não fazer o mesmo no WRC diz mais do estado atual do Mundial de Ralis, do que da empresa norte-americana, cujos líderes ponderam o que é melhor para a sua marca e neste momento, apesar de estarem no WRC há décadas, há muito de forma semi oficial.

As coisas resumem de forma muito simples: o Dakar está atrativo ao ponto de seduzir a Ford, o WRC, não…

O novo Ford Raptor T1+ está preparado para atacar o Rali Dakar 2025, com uma equipa constituída por Carlos Sainz Sr., Mattias Ekström, Mitch Guthrie Jr. e Nani Roma, que combinam as suas capacidades para enfrentar o desafio mais exigente do mundo dos desportos motorizados

Para Mark Rushbrook, Diretor Global, Ford Performance: “O Rali Dakar é o auge das corridas de todo-o-terreno e é onde as lendas são feitas. Com o Raptor T1+ e a nossa excecional equipa de pilotos, não estamos aqui apenas para competir – estamos aqui para mostrar a força, a durabilidade e a inovação técnica que a Ford representa. Este é um momento marcante para a Ford Performance e para os nossos parceiros da M-Sport, e estamos prontos para enfrentar o desafio.”

T1+: A inovação encontra a capacidade robusta

A categoria T1+ é o nível mais elevado da classificação de competição no rali raid da FIA, com veículos construídos para o efeito e equipados com motores derivados de produção, e o Raptor T1+ foi concebido para cumprir esses padrões. Com um motor V8 Ford Coyote, uma suspensão FOX avançada e um chassis leve mas robusto, esta máquina está preparada para suportar o calor extremo, o terreno exigente e as implacáveis exigências do Dakar. Testes rigorosos, tanto em competição como fora dela, transformaram o Raptor T1+ numa besta pronta para a corrida.

A equipa de sonho: quatro pilotos, um objetivo

O esforço da Ford no Dakar 2025 é impulsionado por campeões do desporto motorizado com conhecimentos únicos:

Carlos Sainz Sr.: O tetracampeão do Dakar e ícone dos desportos motorizados, que combina décadas de experiência com uma busca incessante pela precisão.

Mattias Ekström: Reconhecido pela sua versatilidade no rallycross, DTM e Dakar, a adaptabilidade e perspicácia técnica de Ekström são inigualáveis.

Mitch Guthrie Jr.: Uma força americana em ascensão com vitórias em eventos como o King of the Hammers, Guthrie Jr. representa a próxima geração de excelência em todo-o-terreno.

Nani Roma: bicampeão do Dakar nas categorias de motos e carros, a experiência e os conhecimentos estratégicos de Roma trazem uma profundidade inestimável à equipa no seu regresso do esforço de 2024 no Ford Ranger T1

Excelência de Engenharia com a M-Sport

No centro da campanha Dakar da Ford está a sua colaboração de engenharia com os especialistas em ralis, a M-Sport. Esta parceria combina décadas de experiência com uma busca incessante pela perfeição, culminando num veículo capaz de satisfazer as exigências brutais do Dakar. Juntas, a Ford e a M-Sport desenvolveram em conjunto uma máquina que exemplifica o rally-raid: “Houve um enorme esforço no projeto e mal podemos esperar para começar finalmente o evento”, disse Matthew Wilson, diretor do programa M-Sport. “Temos um alinhamento de pilotos fantástico e as lições aprendidas nos testes e no Rallye Du Maroc, em outubro, devem significar que estamos tão preparados quanto possível para o enorme desafio que nos espera. Existem alguns elementos muito emocionantes no Dakar 2025 com o 48 Hour Chrono e terminar no quarto vazio, por isso será certamente um verdadeiro teste de resistência.”

Um legado de desempenho encontra o teste final

A incursão da Ford no Dakar baseia-se numa herança de excelência fora de estrada que se estende por mais de cinco décadas, quando Rod Hall pilotou o seu Ford Bronco como o primeiro e único veículo 4×4 de produção a vencer a Baja 1000. Desde o Bronco conquistador da Baja até à robustez duradoura do Raptor, os veículos Ford há muito que personificam a capacidade técnica e a resiliência. Combinando um design testado no deserto com engenharia comprovada em corridas, o Raptor T1+ representa o ápice deste legado.