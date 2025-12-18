Ford e M‑Sport apontam à vitória no Dakar 2026 com a Raptor T1+ evo

A Ford M‑Sport parte para o Dakar 2026 com uma estrutura reforçada e objetivos claros de lutar pela vitória absoluta na Arábia Saudita. A formação oficial alinha quatro Ford Raptor T1+ Evo, tripulados pelas mesmas duplas que competiram em 2025: Carlos Sainz–Lucas Cruz (n.º 225), Matthias Ekström–Emil Bergkvist (n.º 226), Nani Roma–Alex Haro (n.º 227) e Mitch Guthrie Jr–Kellon Walch (n.º 228). Depois de um ano completo de desenvolvimento e competição em rally‑raid, a equipa acredita ter agora um pacote técnico e humano preparado para “ambicionar tudo”.​

Do primeiro Dakar ao programa completo de 2025

Os Ford Raptor T1+ estrearam‑se no Dakar 2025 com resultados encorajadores para um projeto em fase inicial. A Ford M‑Sport somou duas vitórias em etapas, por Nani Roma e Matthias Ekström, e colocou dois carros no top‑5: terceiro lugar final para Ekström e quinto para Mitch Guthrie Jr., confirmando o potencial do programa logo no primeiro ano.​

Após o Dakar, a equipa decidiu disputar todo o Campeonato do Mundo de Rally‑Raid com o objetivo de testar continuamente o Raptor T1+ em diferentes pisos e condições. As provas de Abu Dhabi, África do Sul, Baja Aragón, Portugal e Marrocos serviram para validar soluções técnicas e afinar o ritmo competitivo dos pilotos, com destaques para dois terceiros lugares (Roma/Haro na Baja Aragón e no Rallye de Marrocos) e nova vitória em etapa em solo marroquino.​

Raptor T1+ Evo: engenharia focada em peso, robustez e visibilidade

O Ford Raptor T1+ foi concebido de raiz como porta‑estandarte da engenharia da Ford no todo‑o‑terreno, integrando um chassis específico, suspensão de longo curso e um conjunto mecânico pensado para resistir às exigências extremas do Dakar. O projeto arrancou no início de 2024 e evoluiu, ao longo de 2025, para a atual especificação Raptor T1+ Evo, resultado de um programa de testes intensivo em diferentes países e tipos de terreno.​​

Um dos pontos‑chave da nova versão é a redução de cerca de 50 kg no peso total, combinada com uma melhor distribuição de massas. Esta poupança de peso foi obtida através de múltiplos detalhes: utilização de um novo para‑brisas em material plástico tipo Lexan, mais leve e resistente a impactos, redesenho de elementos da carroçaria e adoção de materiais mais ligeiros. Paralelamente, a suspensão recorre agora à última geração de amortecedores Fox, exclusivos para este programa, tornando o conjunto mais leve e resistente, e melhorando a estabilidade em altas velocidades e em etapas longas.​

Aerodinâmica refinada e novo conceito de habitáculo

A aerodinâmica e a visibilidade foram áreas de intervenção prioritária no Raptor T1+ Evo. Os tradicionais espelhos retrovisores foram eliminados e substituídos por câmaras que projetam num pequeno ecrã interior tudo o que acontece na traseira e laterais do veículo. Esta solução contribui para reduzir o arrasto aerodinâmico e, em simultâneo, oferece ao piloto um campo de visão mais limpo, especialmente em situações de pó intenso ou luz difícil.​

As portas passaram a adotar um sistema de abertura tipo “asas de gaivota”, redesenhadas para eliminar ângulos mortos e melhorar significativamente a visibilidade lateral. Além disso, o novo sistema de fecho praticamente hermético limita a entrada de poeira no habitáculo, aumentando o conforto e a concentração da tripulação durante etapas de longa duração. Uma nova entrada de ar no tejadilho foi igualmente introduzida para otimizar a refrigeração interior e o fluxo de ar em torno da carroçaria.​

Design, identidade e segunda ofensiva no Dakar

A parte traseira do Raptor T1+ Evo foi profundamente redesenhada, com novo capô posterior, ópticas modificadas e menor comprimento do vão, resultando num visual mais compacto e robusto. A decoração atual destaca a parceria com a Red Bull e a identidade “Raptor”, sublinhando a ligação direta entre o programa de competição e a gama de veículos de altas prestações da Ford. Para 2026, esta será a segunda participação da Ford M‑Sport no Dakar com um veículo concebido especificamente para a prova, agora numa fase claramente mais madura do projeto.​

Dakar 2026: formato, datas e o desafio saudita

O Dakar 2026 será disputado pela sétima vez consecutiva na Arábia Saudita, entre 3 e 17 de janeiro, com prólogo em Yanbu, nas margens do Mar Vermelho, que será também o ponto de chegada. A partida oficial está marcada para 4 de janeiro, com uma primeira etapa maratona a 7 do mesmo mês (etapas 4 e 5) e o dia de descanso em Riade a 10 de janeiro. A 13 de janeiro terá lugar a segunda etapa maratona (etapas 9 e 10), regressando a caravana a Yanbu a 17 para o final da prova.​

No total, serão cerca de 8.000 km distribuídos por 13 etapas, num percurso descrito como mais técnico e com maior exigência de navegação, atravessando dunas profundas, zonas pedregosas, canhões e planaltos rápidos. Este enquadramento reforça a importância da fiabilidade mecânica e da robustez do Raptor T1+ Evo, bem como da experiência acumulada pelos pilotos e navegadores da Ford M‑Sport ao longo da temporada de 2025.​​