Ford com boa estreia no Dakar: um pódio e ‘promessa’ de mais e melhor

O Dakar 2025 ficará para sempre gravado na memória da Ford Performance, que conquistou um bom terceiro lugar na categoria Ultimate logo no seu ano de estreia com o Ford Raptor T1+. Após mais de duas semanas de desafios implacáveis pelas paisagens inóspitas da Arábia Saudita, a equipa Ford M-Sport demonstrou determinação, talento, trabalho de equipa, vitórias em etapas e a certeza que o novo carro pode lutar em breve pelos triunfos..

Mattias Ekström e Emil Bergkvist subiram ao terceiro lugar do pódio, selando a sua participação com uma vitória na Etapa 11, nas dunas do temido Empty Quarter. A dupla começou forte, terminando o Prólogo em segundo, a apenas um segundo do líder, e mantendo-se consistentemente perto do topo ao longo da competição. Destaque também para Mitch Guthrie Jr., que mostrou grande maturidade ao terminar na quinta posição geral, consolidando a sua experiência para futuras edições.

Para Mattias Ekström, o balanço é positivo: “Podemos estar muito orgulhosos como equipa. Conseguimos lutar na frente, mostrando ritmo e consistência. O Ford Raptor T1+ demonstrou uma qualidade excecional numa corrida tão exigente. Agora, mal posso esperar para voltar no próximo ano e lutar pela vitória geral.”

Momentos de superação

O percurso deste ano foi considerado um dos mais difíceis da história do Dakar, com etapas emblemáticas como o “48h Chrono” e o desafiante “Marathon” a marcarem a primeira metade da prova. O desfecho trouxe o Empty Quarter, um deserto bem complicado, onde a resistência foi posta muito à prova.

Carlos Sainz Sr. protagonizou um dos episódios mais épicos deste Dakar, ao recuperar de um capotanço na etapa cronometrada de 48 horas. Com a ajuda preciosa do colega Mitch Guthrie Jr., Sainz e o seu copiloto Lucas Cruz mostraram resiliência extraordinária, terminando a etapa contra todas as probabilidades, mas o roll bar danificado deixou-os fora ede prova.

Outro bom destaque foi Nani Roma, que regressou em grande ao vencer a Etapa 10, enfrentando dunas traiçoeiras com uma performance de mestre. Esta vitória marcou o primeiro triunfo de uma etapa para a equipa Ford M-Sport em 10 anos, sublinhando a versatilidade do Raptor T1+ e o talento de Roma.

Já Mitch Guthrie Jr., estreante na classe Ultimate, completou um rali limpo e rápido, garantindo o quinto lugar ao lado do copiloto Kellon Walch.

Um carro à altura dos desafios mais extremos

O Ford Raptor T1+ mostrou ser muito mais do que um estreante. O veículo foi bem concebido e com um motor Coyote 5.0 V8, o Raptor deixou a sua marca sonora e visual no deserto durante estes 12 dias.

“Tivemos momentos de glória e outros difíceis durante esta corrida incrível,” resumiu Matthew Wilson, diretor da equipa Ford M-Sport. “Perder o Carlos logo no início e enfrentar os problemas do Nani foi duro, mas unimo-nos como equipa. Terminar com um pódio e dois carros no top 5, na nossa estreia com o Ford Raptor T1+, é um grande começo. Agora estamos entusiasmados para o resto da temporada do Rally Raid.”

Com o sucesso do Dakar 2025 a abrir caminho, a Ford Performance olha para o futuro com confiança, prometendo mais bons momentos no W2RC, o Campeonato Mundial de Rally Raids da FIA.