Filipe Palmeiro: “Dakar vai ser super interessante de seguir para o público, e para nós” | AutoSport

Filipe Palmeiro vai correr neste Dakar, novamente ao lado de Benediktas Vanagas, estando já confirmado que o vai fazer numa das novas Toyota Hilux T1+. A dúvida manteve-se durante algum tempo, pois era intenção do lituano fazê-lo, mas com os novos carros a certeza absoluta só chegou mais perto da data do arranque do Dakar.

Após cinco anos no Dakar com Boris Garafulic, em que obteve a sua melhor classificação de sempre na prova, oitavo, Palmeiro regressa pelo terceiro ano consecutivo ao lado de Benediktas Vanagas. Depois de um 15º e 12º lugares, o objetivo é chegar ao top 10: “mais uma vez com o Benediktas Vanagas, vai ser o terceiro ano continuamos com uma relação que tem dado frutos, o ano passado não conseguimos atingir o top 10 por muito pouco mas este ano acho que estamos com um bom ritmo para o Dakar. Gostava muito de bater o recorde, o oitavo lugar que fiz com o Boris Garafulic, vamos ver…” começou por dizer, falando também dos novos regulamentos: “O T1+ é uma mistura do buggy de duas rodas motrizes, estilo o buggy Mini, com um T1 normal com tração às quatro rodas. Basicamente o que fizeram foi colocar rodas grandes, suspensão maior, carro mais largo, o que vai criar uma mistura entre os carros da frente, especialmente as rodas maiores porque um dos grandes problemas que tínhamos era furar muito, por causa das rodas pequenas, e os buggys conseguem passar por cima das mesmas pedras doutra maneira precisamente por causa das rodas, essa vai ser a grande diferença que vai existir se bem que há um contra pois não sei até que ponto isso vai ser bom, porque enquanto os buggy conseguem alterar a pressão dos pneus dentro do veículo, o navegador consegue baixar ou subir a pressão dos pneus em função do tipo de terreno que tem pela frente e vai encontrando, se for um terreno de pedras sobe a pressão, se forem dunas, mais macias, com risco de atascar, consegue baixar a pressão, e isso faz aquela diferença tão grande face ao que tínhamos anteriormente. Nós nos T1+ não vamos conseguir alterar a pressão dos pneus dentro do habitáculo, vamos ter que fazer uma pressão média, tal como acontecia anteriormente e vamos ter que encontrar um compromisso que se adeque às duas situações, portanto não vamos ter, nem uma pressão muito alta para atacar as pedras, nem uma pressão muito baixa para passar melhor as dunas, tem que ser um meio termo. Com um pneu tão grande, – nós corremos com o T1+ – não sabemos qual vai ser o resultado final devido a esta situação, que me parece que vai ser bastante importante” disse Filipe Palmeiro, que entende que o Dakar vai ser “super interessante de seguir para o público e para nós, vamos ter muitas novidades e muita coisa a acontecer ao mesmo tempo. Acho que vai ser um ano interessante”, disse.

Quanto ao percurso, Filipe Palmeiro entende que há muitas zonas com muita pedra, e por isso “essa é uma das características que vai continuar a marcar a prova, a pedra vai marcar o ritmo da corrida.”