FIA alterou nomes das competições de Todo-o-Terreno, e não só… | AutoSport

Uma importante revisão do Regulamento Desportivo dos Ralis Todo-o-Terreno no que respeita à designação das provas, dos veículos e dos campeonatos foi feita pela FIA com o objetivo de facilitar a compreensão das várias classes e tipos de veículos e simplificar a terminologia utilizada.

As alterações efetuadas em conjunto com a A.S.O. Promotora do W2RC e a Comissão de Ralis Todo-o-Terreno incluem a revisão dos nomes das disciplinas e eventos.

Assim o que era → passa a ser…

Cross-Country Event → Cross-Country Rally

Cross-Country Baja → Baja

Cross-Country Rally → Rally-Raid

Cross-Country Marathon Rally → Marathon Rally-Raid

Nomes revistos das OMES REVISTOS DAS TAÇAS BAJA MUNDIAIS E REGIONAIS

Taça do Mundo de Bajas de Todo-o-Terreno → Taça do Mundo de Bajas

Taça da Europa de Bajas de Todo-o-Terreno → Taça da Europa de Bajas

Taça do Médio Oriente de Bajas de Todo-o-Terreno → Taça de Bajas do Médio Oriente

Novos nomes dos Grupos

T1 → Ultimate

T2 → Stock

T3 → Challenger

T4 → SSV

T5 → Camiões

A atribuição de pontos para o Campeonato do Mundo FIA de Rally-Raid, bem como para as Taças do Mundo e Regionais de Bajas Cross-Country, foi revista de modo a permitir que as equipas que abandonem mantenham os seus pontos de bónus de etapa, encorajando-as assim a continuar na prova e no campeonato. A regra relativa à ordem de partida das etapas seguintes (Art. 32.2) foi modificada para permitir que todos os concorrentes de topo da categoria T1, que apresentem uma velocidade superior à dos veículos das categorias inferiores, partam à frente todas as manhãs, contribuindo assim para melhorar a segurança.